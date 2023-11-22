3D bulmaca oyunu olan Traffic Escape APK'da, mantığınızı kullanarak arabaları hareket ettirin ve seviyeleri bitirin.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Traffic Escape APK'da, sıkışık olan trafiği açmalı ve tüm arabaların yoluna devam etmesini sağlamalısınız. Oyun tam anlamıyla bağımlılık yapan bir 3D bulmaca oyunudur. Her seviyede zorlanacak ve tekrar tekrar oynamak isteyeceksiniz.

Arabaların üstünde bulunan yön işaretlerine bakarak, hangi arabanın nereye gideceğini görebilirsiniz. Arabaları hareket ettirmek için de, istediğiniz bir arabaya tıklayarak bulmacayı çözmeye başlayabilirsiniz. Arabalara dokunmadan önce iki kez düşünmeli ve dikkatli olmalısınız. Zorlu seviyeleri geçmek istiyorsanız arabaları sorunsuz bir şekilde hareket ettirin ve akıllı telefonunuzda 3D bulmaca keyfi yaşayın.

Traffic Escape APK İndir

Araçlar birbirinden bağımsız farklı yerlere gitmektedir. Bu nedenle stratejinizi de buna göre ayarlamalısınız. Dokunduğunuz araçtan daha fazla, aracın gittiği yöndeki engellere bakın.

Siz de keyifli bir bulmaca deneyimi yaşamak istiyorsanız, Traffic Escape APK indirin ve mantığınızı devreye sokun. Araçları içerisinde bulunduğu bu sıkışık durumdan kurtararak, yeni seviyelere adım atın ve Traffic Escape'i bitirin.

Traffic Escape APK Özellikleri