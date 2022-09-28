Train Sim World 3
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Dovetail Games
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En gerçekçi tren sürme simülasyonu Train Sim World 3 yayınlandı.
Simülasyon oyunu severlerin merakla beklediği Train Sim World 3 nihayet lansmana çıktı. Train Sim World serisinin son oyunu olarak karşımıza çıkan üçüncü oyun, serinin diğer oyunlarına göre daha geniş bir içerik yapısına sahip. Yaz ve kış gibi mevsimler geçişlerine de sahip olan oyunda, birbirinden farklı tren seçenekleri de yer alıyor. Oyunculara gerçekçi bir tren sürme simülasyonu sunan Train Sim World 3, hava değişim döngüleri ile alanındaki liderliğini koruyor. Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi oyunculara pek çok farklı içeriği deneyimleme fırsatı veriliyor. Oyuncular farklı trenler eşliğinde bazen yolcu bazen de çeşitli yükleri taşıyorlar. Yüksek tonajlı yükler için pek çok tren modeline ev sahipliği yapan oyun 6 Eylül 2022 itibari ile Steam'de oyuncuların karşısına çıktı.
Train Sim World 3 Özellikleri
- Birbirinden farklı tren modelleri,
- Farklı yük seçenekleri,
- Gece ve gündüz döngüsü,
- Mevsimsel değişiklikler,
- Çeşitli rotalar,
- Son derece ayrıntılı içerikler,
- Sürüş kabinlerini görüntüleme,
- Gerçekçi performans,
- Çok sayıda farklı senaryolar,
Yaz ve kış gibi mevsimsel geçişler ile oyuncularına gerçekçi bir simülasyon dünyası sunan Train Sim World 3 buna ek olarak gece ve gündüz döngüsüne de sahip. Oyuncular yapım içerisinde bazen karla kaplı raylarda tren sürecek bazen de yağmurlu havalarda treni kontrol etmeye çalışacaklar. Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyunda İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere üç farklı dil de seslendirmeler yer alıyor. Oyun toplam da 8 farklı dil desteği eşliğinde oynanabiliyor. Tek oyunculu olarak internet bağlantını gerektirmeden oynanan Train Sim World 3 zengin içeriği eşliğinde alanındaki en iyi tren sürme simülasyonu olarak adından söz ettiriyor.
Train Sim World 3 İndir
Bilgisayar platformu oyuncuları tarafından Steam üzerinde 'çok olumlu' olarak değerlendirilen Train Sim World 3 başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Serinin son oyunu olarak milyonlara ulaşması beklenen yapım, oldukça eğlenceli bir oynanışa sahip.
Train Sim World 3 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 8.1, Windows 10 or Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz or AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or AMD Radeon RX 460 with 2 GB VRAM or more
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Compatible
- İlave Notlar: Requires mouse and keyboard or Xbox Controller
Train Sim World 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 8.1, Windows 10 or Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-11600K @ 3.9 GHz or AMD Ryzen 5 5600X @ 3.7 GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 or AMD Radeon RX 6800 with 8 GB VRAM or more
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Compatible
- İlave Notlar: Requires mouse and keyboard or Xbox Controller