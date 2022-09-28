En gerçekçi tren sürme simülasyonu Train Sim World 3 yayınlandı.

Doğukan Çağlakpınar - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunu severlerin merakla beklediği Train Sim World 3 nihayet lansmana çıktı. Train Sim World serisinin son oyunu olarak karşımıza çıkan üçüncü oyun, serinin diğer oyunlarına göre daha geniş bir içerik yapısına sahip. Yaz ve kış gibi mevsimler geçişlerine de sahip olan oyunda, birbirinden farklı tren seçenekleri de yer alıyor. Oyunculara gerçekçi bir tren sürme simülasyonu sunan Train Sim World 3, hava değişim döngüleri ile alanındaki liderliğini koruyor. Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi oyunculara pek çok farklı içeriği deneyimleme fırsatı veriliyor. Oyuncular farklı trenler eşliğinde bazen yolcu bazen de çeşitli yükleri taşıyorlar. Yüksek tonajlı yükler için pek çok tren modeline ev sahipliği yapan oyun 6 Eylül 2022 itibari ile Steam'de oyuncuların karşısına çıktı.

Train Sim World 3 Özellikleri

Birbirinden farklı tren modelleri,

Farklı yük seçenekleri,

Gece ve gündüz döngüsü,

Mevsimsel değişiklikler,

Çeşitli rotalar,

Son derece ayrıntılı içerikler,

Sürüş kabinlerini görüntüleme,

Gerçekçi performans,

Çok sayıda farklı senaryolar,

Yaz ve kış gibi mevsimsel geçişler ile oyuncularına gerçekçi bir simülasyon dünyası sunan Train Sim World 3 buna ek olarak gece ve gündüz döngüsüne de sahip. Oyuncular yapım içerisinde bazen karla kaplı raylarda tren sürecek bazen de yağmurlu havalarda treni kontrol etmeye çalışacaklar. Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyunda İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere üç farklı dil de seslendirmeler yer alıyor. Oyun toplam da 8 farklı dil desteği eşliğinde oynanabiliyor. Tek oyunculu olarak internet bağlantını gerektirmeden oynanan Train Sim World 3 zengin içeriği eşliğinde alanındaki en iyi tren sürme simülasyonu olarak adından söz ettiriyor.

Train Sim World 3 İndir

Bilgisayar platformu oyuncuları tarafından Steam üzerinde 'çok olumlu' olarak değerlendirilen Train Sim World 3 başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Serinin son oyunu olarak milyonlara ulaşması beklenen yapım, oldukça eğlenceli bir oynanışa sahip.

Train Sim World 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 8.1, Windows 10 or Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz or AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or AMD Radeon RX 460 with 2 GB VRAM or more

DirectX: Sürüm 10

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

İlave Notlar: Requires mouse and keyboard or Xbox Controller

Train Sim World 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri