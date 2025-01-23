Train Simulator APK, 2D grafiklere sahip olan bir Android tren simülatörüdür.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tarım ürünlerinden inşaat malzemelerine kadar her türlü yükü yerine ulaştırmaya çalıştığınız Train Simulator APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir tren simülatörüdür. Train Simulator oyunundaki mantık aslında çok basittir. Fabrikalardan aldığınız yükü gitmesi gereken yere bırakın, trenlerinizi geliştirin ve koskoca gelişmiş bir filoya sahip olun.

2D grafiklerle oyunculara sunulan bu oyunda, pek çok zorlu hava koşulunda yükleri ulaştırmaya çalışacaksınız. Çöller, ormanlar, bataklıklar, sağlık alanlar ve daha birçok problemli lokasyondaki sorunları çözmeniz gerekiyor.

Elinizin altında bulunan eski bir dizel lokomotif ile yolculuğunuza başlıyorsunuz. Zorlu nakliye işlemlerinin altından kalkmak için trenlerinizi modifiye edin ve diğer işlerden daha çok para kazanın. Bu sayede filonuzu büyütebilir ve tanınmış bir şirket olabilirsiniz.

Train Simulator APK İndir

Göz alıcı 2D grafiklerin eşliğinde muazzam bir tren simülatörü deneyimi yaşayacaksınız. Dinamik hava koşulları, gerçekçi kontroller, pek çok zorlu görev ve ayrıntılı yükseltme sistemi oyunu üst seviyelere taşıyan önemli unsurlardandır.

Eğer siz de gerçekçi bir simülasyon oyunu keyfi yaşamak istiyorsanız, Train Simulator APK indirin ve kendi filonuzu kurarak, yükleri gitmesi gereken yere güvenli bir şekilde götürün!