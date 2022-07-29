Tricky Doors APK ile sürükleyici bir bulmaca deneyimi yaşayacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lost Lands 1, Lost Lands 2, New York Mysteries 4 gibi oyunların geliştiricisi ve yayıncısı olan Five-Bn Games yeni oyunu Tricky Doors'u duyurdu. Google Play üzerinde Android platformu için yayınlanan Tricky Doors, mobil bulmaca oyunları arasına dahil oldu. Oyuncularına birbirinden farklı seviyelere sahip bulmacalar sunan ve bu bulmacaları çözerek oyun içerisinde ilerleme deyenimi sunan Tricky Doors APK, ücretsiz yapısı ile milyonlarca oyuncuya ulaştı. Zengin içeriği ve birbirinden farklı seviyeleri ile oyunculara sürükleyici bir evren sunan yapım, 1 milyondan fazla kez indirildi. Detaylı bir içerik yapısı ile oyunculara gizemli anlar sunan yapım Google Play üzerinde sergilenmeye devam ediliyor.

Tricky Doors APK Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

Farklı seviyelere sahip bulmacalar,

Sürükleyici bir oynanış atmosferi,

İnternetsiz oynanış,

Zengin içerik,

Düzenli güncellemeler,

Yayınlandığı günden bu yana düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden Tricky Doors APK, İngilizce dil yapısına sahip. Oyuncular İngilizce olarak oynayacakları yapım içerisinde, karşılarına çıkan bulmacaları çözecek ve oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. İnternet gerektirmeden oynanan yapım içerisinde oldukça zorlayıcı bulmacalar da yer alıyor. Oyuncular basitten zora doğru ilerleyecekleri yapım içerisinde, çeşitli ipuçlarından da yararlanmaya çalışacaklar. Tek oyunculu bir yapıya sahip olan oyunda, oyuncular herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan oyunun tadını çıkarabilecekler.

Tricky Doors APK İndir

Google Play üzerinde ücretsiz olarak Android akıllı telefon ve tablet modelleri için yayınlanan Tricky Doors APK, günümüze kadar 1 milyondan fazla kez indirildi. Geniş kitlesi ile Google Play üzerinde yükselişine kaldığı yerden devam eden yapım yeni oyunculara da ulaşıyor. Oyunu hemen indirip Android cihazınızda sürükleyici bir bulmaca deneyimi yaşayabilirsiniz.