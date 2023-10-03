Trine 4: The Nightmare Prince ile rengarenk bir yolculuğa hazır olun.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Frozenbyte tarafından geliştirilen ve yayınlanan Trine 4: The Nightmare Prince 2019 yılında piyasaya çıktı. Dünyaca ünlü serinin 4. oyunu olan bu yapım da öncekiler kadar güzel ve alımlı. Bulmaca ve platform türündeki bu oyun 7’den 77’ye, çok geniş bir kesime hitap edebilecek bir yapım.

Klasikleşmiş Trine karakterleri ile peri masallarını andıran bir yolculuğa çıkıyoruz. Büyücü, kahraman ve hırsız karakterlerinden birini seçerek oyuna başlıyoruz. Birbirinden güzel ve özenle hazırlanmış haritalarda karşımıza çıkan düşmanları alt ediyor ve çeşitli bulmacaları çözüyoruz.

Görsel olarak enfes bir oyun olan Trine 4: The Nightmare Prince yaklaşık 10 saatlik bir tecrübe sunuyor. Daha önce Trine serisini oynamış oynamamış herkese şiddetle bu oyunu tavsiye ediyoruz.

Trine 4: The Nightmare Prince İndir

Siz de hemen Trine 4: The Nightmare Prince indirin ve dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınızla bu oyunu deneyimlemeye başlayın. Masalsı karakterler ile benzersiz bir maceraya çıkın.

Trine 4: The Nightmare Prince Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10

: Windows 7/8/10 İşlemci : Intel quad-core 2.0 GHz ya da çift çekirdekli 2.6 GHz

: Intel quad-core 2.0 GHz ya da çift çekirdekli 2.6 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 560 ya da AMD Radeon HD 5700

: NVIDIA GeForce GTX 560 ya da AMD Radeon HD 5700 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 16 GB kullanılabilir alan