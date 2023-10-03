Trine 4: The Nightmare Prince
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 15000.00 MB
- Üretici Frozenbyte
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Trine 4: The Nightmare Prince ile rengarenk bir yolculuğa hazır olun.
Frozenbyte tarafından geliştirilen ve yayınlanan Trine 4: The Nightmare Prince 2019 yılında piyasaya çıktı. Dünyaca ünlü serinin 4. oyunu olan bu yapım da öncekiler kadar güzel ve alımlı. Bulmaca ve platform türündeki bu oyun 7’den 77’ye, çok geniş bir kesime hitap edebilecek bir yapım.
Klasikleşmiş Trine karakterleri ile peri masallarını andıran bir yolculuğa çıkıyoruz. Büyücü, kahraman ve hırsız karakterlerinden birini seçerek oyuna başlıyoruz. Birbirinden güzel ve özenle hazırlanmış haritalarda karşımıza çıkan düşmanları alt ediyor ve çeşitli bulmacaları çözüyoruz.
Görsel olarak enfes bir oyun olan Trine 4: The Nightmare Prince yaklaşık 10 saatlik bir tecrübe sunuyor. Daha önce Trine serisini oynamış oynamamış herkese şiddetle bu oyunu tavsiye ediyoruz.
Mobil Cihazlar İçin En İyi Platform Oyunları
Mobil cihazlar üzerinde en fazla tercih edilen oyun kategorilerinden bir tanesi de platform oyunları. Bu kategoride deneyebileceğimiz birçok alternatif olsa da oyunseverleri gerçekten tatmin edecek çok az seçenek var.
Trine 4: The Nightmare Prince İndir
Siz de hemen Trine 4: The Nightmare Prince indirin ve dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınızla bu oyunu deneyimlemeye başlayın. Masalsı karakterler ile benzersiz bir maceraya çıkın.
Trine 4: The Nightmare Prince Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10
- İşlemci: Intel quad-core 2.0 GHz ya da çift çekirdekli 2.6 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 ya da AMD Radeon HD 5700
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
Oldukça epik bir macera
Eğlenceli oynanış yapısı
Türkçe dil desteği
Renkli ve ilgi çekici görsellik