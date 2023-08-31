Truck Simulator PRO USA, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz gerçekçi bir tır simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Truck Simulator PRO USA'de, açık dünyada istediğiniz gibi gezebileceğiniz bir tır simülatörüdür. Gerçekçi yapısıyla beraber, ABD'nn güzel manzarasında yol alabilirsiniz. Detaylı grafikleri, fizik motoru ve sürüş mekanikleriyle, akıllı cihazınızda sürükleyici bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Çeşitli görevler ve zorlu teslimatlar bulunduran Truck Simulator PRO USA, gerçek bir kamyoncu gibi hissetmeniz için elinden geleni yapıyor. Teslimatlarınızı ve verilen yan görevlerinizi dakikasında yapın ve ödüllerinizi kazanın. Aldığınız ödüllerle birlikte yeni kamyonlar alarak, kamyon imparatorluğunuzu genişletin.

Truck Simulator PRO USA İndir

Kendi kamyonculuk şirketinizi kurduysanız tek yapmanız gereken büyütmek olacaktır. Bunun için, yeni kamyonlar edinin ve filonuzu genişletin. Şirketinizi bir patron gibi yöneterek, işinize yarayacak sözleşmeler imzalayın ve yol hattınızı belirleyin. Siz de Truck Simulator PRO USA indirin ve mobil cihazınızda simülasyon keyfi yaşayın.

Truck Simulator PRO USA Özellikleri