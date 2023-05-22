Trucker and Trucks APK, çeşitli nesneleri size gösterilen yere nakliye etmeye çalıştığınız bir mobil sürüş oyunudur.

Raşit Bütüner - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fabrikaların ihtiyaç duyduğu ham maddeleri nakliye etme görevini Trucker and Trucks APK ile tecrübe edebilirsiniz. Yükünüzün türüne göre farklı araçlar kullanıp güvenli bir nakliye işlemi yapabilir, karşılığında kazandığınız paralarla yeni araç ve parçalar satın alabilirsiniz. Android versiyonu Google Play’de bulunan bu oyunu ücretsiz bir şekilde indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Trucker and Trucks APK İndir

Trucker and Trucks APK sizden kömür, odun ve petrol gibi ham maddeleri işlenmek üzere fabrikalar diyarına götürmenizi bekliyor. Ancak göreviniz sanıldığı kadar da kolay değil. Çünkü karşınıza çıkan zorlu yol şartlarına ve yük zaiyatına karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde, aracınızın hasar almasının yanında maddi olarak da zarara uğrayabilirsiniz.

Trucker and Trucks APK Özellikleri

Trucker and Trucks macerasına nispeten ilkel bir araçla başlasanız da yaptığınız işlerin doğrultusunda yeni araçlar satın alabilir ve onları modernize edebilirsiniz. Bu sayede karşınıza çıkan engellere karşı daha dirençli olabilir ve yüklerinizi en az kayıpla fabrikaya ulaştırabilirsiniz.

Oyunda, taşımakta olduğunuz yükün türüne göre farklı araçlar kullanmanız gerekiyor. Bu bağlamda, petrol nakliyesi için tanker kullanırken kömür nakliyesi için çift damperli bir kamyon kullanabilirsiniz. Üstelik sadece kamyon gibi ağır araçlar değil, aynı zamanda kamyonet ve traktör gibi daha küçük araçlarla da nakliye işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz. Kullandığınız aracın türüne göre yeni beceriler edinerek daha tecrübeli bir şoför olabilirsiniz.