Turboprop Flight Simulator APK Android uçak simülasyonu oyununda askeri ve yolcu uçaklarının pilotluğunu yapıyorsunuz. Uçak simülatörü oynaması ücretsiz!

Erkan Calp - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Turboprop Flight Simulator 3D APK, mobil cihazlarda da uçak oyunu oynamanın keyifli olabileceğini gösteren yapımlardan.

3 boyutlu mobil uçak simülasyonu oyununda Airbus A400M Atlas askeri nakliye uçağından ATR 42 / ATR 72 bölgesel uçaklara VTOL XV-40 ve PV-40 konsept uçaklara birçok seçenek sunan uçak simülatörü oyunu.

Turboprop Flight Simulator 3D APK İndir

Turboprop Flight Simulator 3D’nin Google Play’de en çok indirilip oynanan uçak oyunları arasında olduğuna şaşırmamak gerek. Oyunda taktiksel, kargo, sahil güvenlik ve özel operasyonlar dahil farklı türde uçaklarla uçuyorsunuz.

Pilot olarak iki bölgesel uçağın yanı sıra bir tane havadan erken uyarı askeri türünü kullanıyorsunuz. Tiltwing uçağıyla VTOL operasyonlar gerçekleştiriyorsunuz. Kargo uçaklarıyla malzeme ve araçları yükleyip boşaltıyor ve havadan indiriyorsunuz. Daha önce hiç uçak uçurmadınız mı? Uçmanın, iniş kalkışın temellerini öğreten eğitim görevleri bulunuyor. Uçmayı öğrendiğinizde gerçek görevler sizi bekliyor.

Birinci şahıs kamera açısından uçakların içini görme ve kapılar, kargo merdiveni, flaş, ışıklar dahil çeşitli öğelerle etkileşime girme imkanı da veren oyunda serbest uçuş modu da bulunuyor. Bu modda hiçbir kısıtlamada olmadan keşfe çıkıyor, harita üzerinde uçuş rotaları çiziyorsunuz.

Turboprop Flight Simulator APK Oyun Özellikleri

2022’de güncellenmiş yeni ve ücretsiz uçak simülatörü oyunu

Zorunlu izlemeniz gereken reklamlar yok! Uçuşlar arasında ödüllendirildiğinizde karşılaşabilirsiniz.

Uçak simülasyonu için gerçekçi fizikler

Kuyruk dümeni, kanatlar, rüzgarlıklar, yön değiştirme tertibatı, otomatik fren, iniş takımı dahil bir pilot olarak tümünün kontrolü sizde.

İster cihazınızı eğerek ister çubukları kullanarak uçağınızı kontrol edin.

Kaptan ve yardımcı pilot pozisyonlarıyla kokpit kameralar dahil uçağı farklı birçok açıdan görebilirsiniz.

Türbin ve pervane sesleri gerçek uçaklardan kaydedilmiş. Motor seslerini inanamayacaksınız.

Gerçek uçak kazalarına şahitlik edin. Kanat uçlarının kesilmesi, kanatların ayrılması, kuyruğun ayrılması, ana gövdenin kopması gibi uçağın bir bölümünün veya tamamının zarar görmesi

Birçok havaalanını bulunduran adalar

Havadaki hızınız, uçuş yüksekliğiniz, mesafe için farklı ölçü birimleri (metrik, havacılık standardı ve imperial) arasından seçim yapın.

Askeri uçaklar ve yolcu uçaklarıyla uçuş deneyimi yaşatan Turboprop Flight Simulator, sadece Android platformunda 10 milyonun üzerinde oyuncuya sahip.