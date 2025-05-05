Turkcell Bizce APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 836
- DOSYA BOYUTU 48 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Turkcell Bizce APK, kadınlara özel içerik sunuyor.
Turkcell Bizce APK, kadınlara özel içerik sunan mobil uygulamadır. Turkcell SiM uygulaması yerine gelen Bizce’de mesleki eğitimler, yeni iş fırsatları, alanında uzman kişilerden destek, kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak pek çok yenilik, bilgi ve özel ayrıcalıklar sizi bekliyor.
Turkcell’in kadınlara özel hazırladığı mobil uygulaması Turkcell Bizce’de yok yok! Yeteneklerinizi geliştirerek ilgi duyduğunuz meslek alanında usta olun veya konusunda uzman kadınları evinize çağırın.
Turkcell Bizce APK İndir
El emeği göz nuru ürünlerinizi satarak kazanca dönüştürün veya diğer kadınların elinden çıkan ürünleri satın alın. Aklınıza takılan bir soru mu var? Dönemsel olarak Bizce’ye misafir olan konusunda uzman kişilere sorularınızı yöneltin.
Başarılı kariyerleri olan kadınların hikayelerini dinleyin. Astroloji ile ilgileniyorsanız, haftalık astroloji yorumları ve astroloji haritanıza ulaşın. Alışveriş yapmayı seviyorsanız, ayrıcalıklar sayfasına da bakmanızı tavsiye ederiz.
Turkcell Bizce Uygulaması Özellikleri
- İster kadın usta olun, ister kadın usta çağırın
- Bizim Pazar’da kadınlar kazanıyor
- Hem indirimleri takip edin hem de yakaladığınız indirimleri paylaşın
- Size özel indirimler ve ayrıcalıklar
- Aklınızdaki soruların cevapları burada
Turkcell Bizce
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13
- DOSYA BOYUTU 52 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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Turkcell Bizce, kadınların ilgisini çekecek içeriklerle dolu olan bir iOS uygulamasıdır.
Turkcell Bizce (eski adıyla Turkcell SİM), kadınlara özel hazırlanmış bir mobil uygulamadır. Kadınların ilgisini çekecek hemen her konunun bir araya getirildiği uygulama, ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.
Turkcell Bizce iOS uygulaması, kadınlara hitap ediyor. Bizce uygulamasını iPhone’unuza indirerek, hem indirimleri takip edin hem de yakaladığınız indirimleri arkadaşlarınızla paylaşın. Yeteneklerinizi geliştirerek ilgi duyduğunuz meslek alanında ustalaşın, dilerseniz konusunda uzman kadınları dinleyerek kendinizi geliştirin.
El işlerine yatkınsanız el emeği ürünlerinizi satışa çıkararak kazanç elde edin, diğer kadınların el emeği ürünlerine göz atın. Sorsana bölümünden alanında uzman kişilere tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz.
Turkcell Bizce İndir
İş hayatında başarılı kadınların kariyer hikayelerine ulaşın. Size özel haftalık astroloji yorumlarını okuyun ve doğum tarihinize göre astroloji haritanıza ulaşın. Size özel ayrıcalıklar, fırsatlar ve kampanyaların keyfini çıkarın.
Siz de Turkcell Bizce indirin ve aradığınız çoğu konunun bir araya geldiği bu özel uygulamayı keşfedin!