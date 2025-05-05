Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Turkcell Bizce APK, kadınlara özel içerik sunuyor.

Erkan Calp - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Turkcell Bizce APK, kadınlara özel içerik sunan mobil uygulamadır. Turkcell SiM uygulaması yerine gelen Bizce’de mesleki eğitimler, yeni iş fırsatları, alanında uzman kişilerden destek, kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak pek çok yenilik, bilgi ve özel ayrıcalıklar sizi bekliyor.

Turkcell’in kadınlara özel hazırladığı mobil uygulaması Turkcell Bizce’de yok yok! Yeteneklerinizi geliştirerek ilgi duyduğunuz meslek alanında usta olun veya konusunda uzman kadınları evinize çağırın.

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El emeği göz nuru ürünlerinizi satarak kazanca dönüştürün veya diğer kadınların elinden çıkan ürünleri satın alın. Aklınıza takılan bir soru mu var? Dönemsel olarak Bizce’ye misafir olan konusunda uzman kişilere sorularınızı yöneltin.

Başarılı kariyerleri olan kadınların hikayelerini dinleyin. Astroloji ile ilgileniyorsanız, haftalık astroloji yorumları ve astroloji haritanıza ulaşın. Alışveriş yapmayı seviyorsanız, ayrıcalıklar sayfasına da bakmanızı tavsiye ederiz.

Turkcell Bizce Uygulaması Özellikleri