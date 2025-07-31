Turkcell Platinum
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 885
- DOSYA BOYUTU 21 MB
- Üretici Turkcell
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Turkcell Platinum ile Platinum dünyasının tüm ayrıcalıklarına telefon ve tabletinizden erişebilirsiniz.
Turkcell Platinum, Platinum dünyasının tüm ayrıcalıklarına Android telefon ve tabletinizden erişmenizi sağlayan bir Turkcell uygulamasıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan tarifeler, en yeni cihazlar için özel teklifler, ücretsiz vale, ücretsiz havalimanı transferi ve Platinum dünyasının diğer ayrıcalıklarından bu uygulamayı kullanarak faydalanabilirsiniz.
Turkcell’in Platinum üyelerine sunduğu bu uygulamada online işlemler bölümü de bulunmaktadır. Online işlemler ile kalan kullanım dakikalarınızı öğrenebilir, faturalarınızı takip edebilir, yurt dışı kullanımlarınız için en uygun tarife ve paketleri satın alabilirsiniz. Size özel sunulan tüm bu ayrıcalıkları dilerseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Turkcell Platinum
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,343
- DOSYA BOYUTU 41 MB
- Üretici Turkcell
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Turkcell Platinum ile Platinum dünyasının tüm ayrıcalıkları telefonunuzda.
Turkcell Platinum, Platinum dünyasının tüm ayrıcalıklarını mobil cihazınızdan takip etmenizi sağlayan bir uygulamadır. Turkcell Platinum üyelerine özel sunulan hizmetlere kolayca erişebilir, size özel Platinum Müşteri Temsilcisine e-posta ve telefonla istediğiniz zaman ulaşabilir, cihazlar ve hattınız ile ilgili tüm soru ve taleplerinizi kapınıza kadar gelerek hizmet veren Platinım Hizmet Ekibini çağırabilirsiniz. Ayrıca Online İşlemler bölümünden kalan kullanımlarınızı takip edebilir, güncel faturanızı öğrenebilirsiniz.
Yurt dışı kullanmlarınız için en uygun tarife ve paketleri görebilirsiniz. Platinum’a özel zil sesileri ve duvar kağıtlarını iPhone’unuza indirebilirsiniz. Bunların yanı sıra ücretsiz havalimanı transferi, etkinliklerdeki ayrıcalıklara kolayca erişebilir, isterseniz uygulama üzerinden kullanabileceğiniz tüm bu ayrıcalıkları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.