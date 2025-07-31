Turkcell Platinum Ekran Görüntüleri - 1
Turkcell Platinum Ekran Görüntüleri - 2
Turkcell Platinum Ekran Görüntüleri - 3
Turkcell Platinum Ekran Görüntüleri - 4
Turkcell Platinum Ekran Görüntüleri - 5
Turkcell Platinum

Turkcell Platinum

kullanıcı
İndir
  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 885
  • DOSYA BOYUTU 21 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Turkcell
  • İndir

Turkcell Platinum ile Platinum dünyasının tüm ayrıcalıklarına telefon ve tabletinizden erişebilirsiniz.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Turkcell Platinum, Platinum dünyasının tüm ayrıcalıklarına Android telefon ve tabletinizden erişmenizi sağlayan bir Turkcell uygulamasıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan tarifeler, en yeni cihazlar için özel teklifler, ücretsiz vale, ücretsiz havalimanı transferi ve Platinum dünyasının diğer ayrıcalıklarından bu uygulamayı kullanarak faydalanabilirsiniz.

Turkcell’in Platinum üyelerine sunduğu bu uygulamada online işlemler bölümü de bulunmaktadır. Online işlemler ile kalan kullanım dakikalarınızı öğrenebilir, faturalarınızı takip edebilir, yurt dışı kullanımlarınız için en uygun tarife ve paketleri satın alabilirsiniz. Size özel sunulan tüm bu ayrıcalıkları dilerseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.