Turkcell Platinum ile Platinum dünyasının tüm ayrıcalıklarına telefon ve tabletinizden erişebilirsiniz.

Erkan Calp - 12 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Turkcell Platinum, Platinum dünyasının tüm ayrıcalıklarına Android telefon ve tabletinizden erişmenizi sağlayan bir Turkcell uygulamasıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan tarifeler, en yeni cihazlar için özel teklifler, ücretsiz vale, ücretsiz havalimanı transferi ve Platinum dünyasının diğer ayrıcalıklarından bu uygulamayı kullanarak faydalanabilirsiniz.

Turkcell’in Platinum üyelerine sunduğu bu uygulamada online işlemler bölümü de bulunmaktadır. Online işlemler ile kalan kullanım dakikalarınızı öğrenebilir, faturalarınızı takip edebilir, yurt dışı kullanımlarınız için en uygun tarife ve paketleri satın alabilirsiniz. Size özel sunulan tüm bu ayrıcalıkları dilerseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.