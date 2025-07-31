Turkish Throne
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 100 MB
- Üretici Kurultaic
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Kendi siyasi partinizi iktidar yapmaya çalıştığınız Turkish Throne, kapsamlı bir simülasyon oyunudur.
Turkish Throne, siyasi partinize liderlik ettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Türkiye'deki siyaseti simüle eden Turkish Throne, oyunculara kapsamlı bir yönetim imkanı sunmaktadır. Partiniz için her türlü kararı verebilir, stratejik hamleler yapabilir ve seçimi kazanmaya çalışabilirsiniz.
Beş büyük rakibe karşı mücadele veriyorsunuz. Asıl amacınız, iktidar olmaktır. Bunun için stratejik yatırımlar yapmalı, illeri ziyaret etmeli, parti içerisinde toplantılar yapmalı ve çeşitli olaylar hakkında doğru röportajlar vermelisiniz.
Kazandığınız her bir oy, partinizin iktidar olması için büyük bir şeydir. Seçim yaklaştıkça yatırımlarınızı artırmalı, önemli kararlar almalı, halkı dinlemeli ve oylarınızı artırmalısınız. İyi ve yerinde kararlar vererek, tüm oylarınızı güvence altına alın.
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Stratejik açıdan mükemmel bir şekilde tasarlanan Turkish Throne, Türkiye siyasetini ele almaktadır. Bazı sansürlü kelimeler kullanılsa da, siyasete biraz bile hakim olan oyuncular eğlenerek saatlerini geçirebilirler.
Siz de Turkish Throne indirin ve kendi partinizi iktidar yapmaya çalışın!
Turkish Throne Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- Bellek: 1 GB RAM
- Depolama: 100 MB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 1920x1080p çözünürlük önerilir.