Kendi siyasi partinizi iktidar yapmaya çalıştığınız Turkish Throne, kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Turkish Throne, siyasi partinize liderlik ettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Türkiye'deki siyaseti simüle eden Turkish Throne, oyunculara kapsamlı bir yönetim imkanı sunmaktadır. Partiniz için her türlü kararı verebilir, stratejik hamleler yapabilir ve seçimi kazanmaya çalışabilirsiniz.

Beş büyük rakibe karşı mücadele veriyorsunuz. Asıl amacınız, iktidar olmaktır. Bunun için stratejik yatırımlar yapmalı, illeri ziyaret etmeli, parti içerisinde toplantılar yapmalı ve çeşitli olaylar hakkında doğru röportajlar vermelisiniz.

Kazandığınız her bir oy, partinizin iktidar olması için büyük bir şeydir. Seçim yaklaştıkça yatırımlarınızı artırmalı, önemli kararlar almalı, halkı dinlemeli ve oylarınızı artırmalısınız. İyi ve yerinde kararlar vererek, tüm oylarınızı güvence altına alın.

Turkish Throne İndir

Stratejik açıdan mükemmel bir şekilde tasarlanan Turkish Throne, Türkiye siyasetini ele almaktadır. Bazı sansürlü kelimeler kullanılsa da, siyasete biraz bile hakim olan oyuncular eğlenerek saatlerini geçirebilirler.

Siz de Turkish Throne indirin ve kendi partinizi iktidar yapmaya çalışın!

Turkish Throne Sistem Gereksinimleri