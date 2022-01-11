Uçak Oyunları APK Android telefonunuzda ücretsiz oynayacağınız internetsiz uçak simülatörü oyunu.

Erkan Calp - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Airplane Simulator Plane Games APK uçak oyunları oynamayı seven Android telefon kullanıcılarına tavsiyemizdir. Uçak oyunu APK, internetsiz oynanabiliyor. Uçak simülatör oyununda uçağı uçuracak ve gökyüzünde süzüleceksiniz.

Uçak simülasyonu Flight Simulator 2021, becerilerinizi ve bilginizi geliştirecek, uçuş sürenizi daha verimli ve çok eğlenceli hale getirecek. Ücretsiz uçuş simülatörünün keyfini çıkarın, güzel kalkışlar ve yumuşak inişler yapın, kendinizi gerçek bir pilot hissedin.

Uçak Oyunları Simülatör

Hiç pilot olmayı hayal ettiniz mi? En iyi uçak oyunlarından Airplane Simulator Plane Games, birçok mod ve seviyeye sahiptir. Bu uçak oyunu hayalinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uçağınızı uçurun ve yüksek gökyüzünü ultra yüksek hızda keşfedin. İnternetsiz uçak oyununda en iyi pilot olduğunuzu kanıtlayın. Modern turbo özelliğiyle gerçek eğlencenin keyfini çıkarın. Çok yüksek hızda uçmak bazen tehlikelidir, Flight Simulator’da çarpmadan görevi tamamlamak için yavaşlayın. Uçuş simülasyon oyunları 2021’de güvenli iniş için iniş takımlarını açın. Uçağınızı yolda tutun ve tüm kontrol noktalarından geçin.

Uçuş Simülatörü 2021’de iç kabinleri ve hareketli bileşenleri olan gerçekçi bir şekilde modellenmiş uçakları uçuracaksınız. Uçağınızı şehirler, dağlar, göller, okyanuslar ve çiftlikleri içeren sonsuz ortamlarda kontrol edin veya birçok görevden birini tamamlayın. İnternetsiz oyunlar mı arıyorsunuz? Bu uçak simülatör oyununu deneyin. Daha büyük, daha iyi, daha hızlı uçakların kilidini açmak için görevleri tamamlayın.