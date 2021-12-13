UltFone WhatsApp Transfer, Android'den iOS'a / iPhone'dan Android'e WhatsApp mesajlarını aktarmak isteyenler için Windows programıdır.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

UltFone WhatsApp Transfer, Android’den iOS’a WhatsApp aktarmayı kolay hale getiren ücretsiz bir programdır. WhatsApp ve WhatsApp Business mesajlarınızı (sohbetlerinizi) iOS’tan Android’e veya Android’den iOS’a taşımak ve tek tıkla WhatsApp mesajlarını yedeklemek ve geri yüklemek için kullanabileceğiniz en iyi programlardan biri. iOS 15 ve Android 11 işletim sistemli akıllı telefonlarla uyumlu çalışan WhatsApp aktarma programı, her seviyede kullanıcı için uygundur.

Android iOS WhatsApp Aktarma Ücretsiz

WhatsApp, Android telefon kullanıcıları için Google Drive’a, iPhone kullanıcıları için de iCloud’a yedekleme imkanı sunuyor. Dolayısıyla Android’den iPhone’a veya iPhone’dan Android’e geçen kullanıcılar, WhatsApp mesajlarını aktarmanın yollarını arıyor. UltFone WhatsApp Transfer, bu noktada yardımcı olan programlardan biri. Hem Windows hem de Mac için indirilebilir olan program, iOS ve Android işletim sistemlerinin kısıtlamaları olmaksızın platformlar arası WhatsApp ve WhatsApp Business sohbetlerinin aktarılmasını destekliyor. Yalnızca birkaç basit adımla iPhone’dan Android’e veya tam tersi WhatsApp sohbet aktarma yapabiliyorsunuz. WhatsApp aktarma programı, WhatsApp mesaj yedekleme ve geri yüklemenin de daha esnek ve kullanışlı yolunu sunuyor.

WhatsApp mesajları Android’den iPhone’a nasıl aktarılır? WhatsApp mesajları iPhone’dan Android’e taşıma nasıl yapılır? İster yeni bir telefon satın almış olun, ister birden fazla cihazınız olsun, UltFone WhatsApp Transfer, WhatsApp mesajlarını yeni telefona aktarmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

iPhone’dan Android’e WhatsApp Aktarma

WhatsApp mesajlarını iPhone’dan Android’e aktarmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

Programı başlatın ve ana menüde “WhatsApp Transfer”i seçin. iPhone’unuzu ve sohbetleri aktaracağınız Android telefonu bilgisayara bağlayın. Transfer butonuna tıklayın.

Android telefondaki WhatsApp sohbetleriniz silinecektir. Devam etmek için, Yes’e tıklayın.

Aktarmadan önce, iPhone’daki WhatsApp verileri yedeklenecektir.

Yedekleme tamamlandıktan sonra sohbetlerin aktarılacağı Android cihazında WhatsApp hesabınızı doğrulamanız istenecek. Bunu yapmak için ülke kodunu ve telefon numaranızı girerek Verify butonuna tıklayın.

Android cihazınıza gelen doğrulama kodunu girin. Kod gelmediyse, tekrar denemek için Resend Code (Kodu Tekrar Gönder) veya Call Me (Beni Ara) seçeneklerine tıklayın. Günde 3 kez doğrulama kodu alma sınırlaması olduğunu unutmayın.

WhatsApp doğrulamasından sonra hedef cihaza (Android telefona) aktarılabilecek veriler gösterilecek.

Veriler oluşturulduktan sonra WhatsApp mesajlarınız Android’e aktarılmaya başlayacak. Bu aşamada cihazın bağlantısını kesmeyin, aksi takdirde WhatsApp verilerini kaybedebilirsiniz.

iPhone’dan Android’e WhatsApp sohbet aktarma işleminin tamamlanmasını bekleyin. Başarıyla aktarıldıktan sonra verileri hedef cihaza geri yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Android’den iPhone’a WhatsApp Aktarma

WhatsApp mesajlarını Android'den iPhone'a aktarmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

Program başlatın. Kaynak cihazı (Android) ve hedef cihazı (iPhone) USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. (Android cihaz bağlı ancak bilgisayar algılamadıysa ekrandaki talimatları izleyerek USB hata ayıklamasını etkinleştirin.)

Aktarımdan sonra hedef iOS cihazındaki mevcut WhatsApp verilerinin üzerine yeni veriler yazılacaktır.

Aktarmadan önce kaynak cihazınızdaki WhatsApp verilerinin yeni bir yedeğini oluşturmak için ekrandaki talimatları izleyin. Yaptıysanız, Continue ile devam edin.

Programın kaynak cihazdan WhatsApp verilerini almasını bekleyin.

Veri güvenliği için, devam etmeden önce yedeklemeyi oluştururken kullandığınız WhatsApp hesabını doğrulamanız gerekir. Doğrulama kodunu almak için ülke kodunu ve telefon numaranızı girmeniz yeterlidir.

Telefon numaranızı onaylayın ve doğrulamayı başlatmak için Continue’a tıklayın. (Doğrulama işlemi sırasında kaynak cihazdaki WhatsApp hesabının oturumu kapatılabilir. Başarılı bir şekilde doğrulamak için tekrar giriş yapmayın.)

Doğrulama kodunu girin ve Verify’a tıklayın.

Doğrulama başarılı olduğunda, program otomatik olarak aktarım için veri oluşturmak üzere bir sonraki adıma aktaracaktır.

Aktarmadan önce hedef cihazdaki WhatsApp’ta oturum açın, aksi takdirde geri yüklenen veriler görünmez olur.

Program, WhatsApp mesajlarını Android’den iPhone’a aktarmaya başlayacak. (iPhone’unuzda Bul açıksa devam etmek için ekrandaki adımları izleyerek kapatın.)

WhatsApp mesajları Android’den iPhone’a başarıyla aktarılmıştır.

WhatsApp Bilgisayara Yedekleme

WhatsApp konuşmalarını (yazışmalarını) bilgisayara yedeklemek için de bu programı kullanabilirsiniz. İster Windows PC, ister Mac bilgisayar kullanıcısı olun tek tıkla WhatsApp sohbetlerini bilgisayara yedekleyebilirsiniz. Fotoğraflarınız, videolarınız, ses dosyalarınız ve diğer dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz. Süper hızda ve depolama sınırı olmadan WhatsApp bilgisayara yedekleme yapabilirsiniz. WhatsApp yedekleme tamamen ücretsizdir.