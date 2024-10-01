Ultimate Epic Battle Simulator 2 binlerce karakterin yer aldığı destansı savaşları simüle etmenize olanak tanıyan bir oyun. Şimdi indir ve kendi ordunu yönet!

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Brilliant Game Studios tarafından geliştirilen ve 2023 yılında yayınlanan Ultimate Epic Battle Simulator 2 (UEBS2), devasa savaş simülasyonları sunan bir aksiyon ve strateji oyunudur. Oyuncular yüz binlerce hatta milyonlarca karakteri aynı anda ekranda görerek gerçek zamanlı savaşlar yönetebilirler. Oyun kullanıcıya geniş özgürlükler sunan bir sandbox moduna sahip olup, çeşitli ordular oluşturup bu orduları birbirine karşı savaştırmanızı sağlar. RTS modunda oyuncular ordularını stratejik olarak komuta edebilir, FPS modunda ise bizzat bir askerin kontrolünü ele alarak doğrudan savaşın içine dalabilirler.

Ultimate Epic Battle Simulator 2 devasa kalabalıkların yönetiminde GPU gücünü tam anlamıyla kullanan devrim niteliğinde bir yapıya sahiptir. Önceki sürüme kıyasla çok daha fazla sayıda karakteri, detaylı animasyonlar ve gelişmiş yapay zeka ile ekranda canlandırmayı başaran oyun, her karakterin bireysel kararlar alabildiği detaylı bir simülasyon sunuyor.

Ultimate Epic Battle Simulator 2, sadece büyüklüğü ile değil, stratejik derinliği ve oynanabilirliği ile de dikkat çekiyor. Çeşitli modlarıyla uzun süreli bir oyun deneyimi sunarken, gerçek zamanlı taktikler geliştirme ve kaotik savaşlar yaratma imkanı veriyor.

Ultimate Epic Battle Simulator 2 İndir

Hemen Ultimate Epic Battle Simulator 2 indirin ve binlerce karakterin dövüşmesini izlemenin keyfine varın.

Ultimate Epic Battle Simulator 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 8 ve üzeri, 64 Bit. (Windown 7 desteklenmiyor)

: Windows 8 ve üzeri, 64 Bit. (Windown 7 desteklenmiyor) İşlemci : Intel i5-4590 3.3GHz (4. Nesil) veya AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4590 3.3GHz (4. Nesil) veya AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 3 GB ekrankartı - DX 11.1 uyumlu (Ayrıntılar için Steam forumuna bakın)

: 3 GB ekrankartı - DX 11.1 uyumlu (Ayrıntılar için Steam forumuna bakın) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan



