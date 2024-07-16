Umax APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 84 MB
- Üretici Improvement Tech LLC
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Umax APK, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir yüz analizi uygulamasıdır.
Kullanıcılara yüz analizi imkanı sunan Umax APK'da, fotoğrafınızı yükleyin ve anında yüzünüzün analizini alın. Yüzünüzü daha da güzelleştirmek ve neler yaparak daha iyi bir cilde sahip olacağınızı öğrenmek için kesinlikle Umax uygulamasını kullanmalısınız.
Görünüşünüzü en üst dizeye çıkarmak, fiziksel görünümünüzü iyileştirmek ve yüzünüz hakkında çeşitli verileri öğrenmek için mükemmel bir araçtır. Tek yapmanız gereken bir selfie çekmek ve fotoğrafınızın detaylı analizini almaktır.
Yüzünüzün fotoğrafınızı uygulama içerisine yüklediğiniz anda çeşitli analizler alacaksınız. Çeneniz, gamzeleriniz, alnınız, göz altlarınız ve çeşitli tüm yerleriniz hakkında puanlama ve düzeltmek için farklı egzersizler alacaksınız. Uygulama, kullanıcılara kilo vermesi veya çeşitli egzersizler yapması için uyararak videolarla bilgilendirmektedir.
Umax APK İndir
Yüzünüz hakkında analizlere ulaşmak ve daha iyi bir görünüme sahip olmak istiyorsanız, Umax APK indirebilirsiniz.
Umax - Become Hot Uygulaması Özellikleri
- Yüzünüz hakkında analizler alın
- Çene çizginiz, gamzeleriniz veya cildiniz hakkında bilgi alın
- Daha iyi bir görünüme sahip olamak için sunulan egzersizleri yapın
- Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde işlemlerinizi kullanışlı bir şekilde gerçekleştirin