Umax APK, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir yüz analizi uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kullanıcılara yüz analizi imkanı sunan Umax APK'da, fotoğrafınızı yükleyin ve anında yüzünüzün analizini alın. Yüzünüzü daha da güzelleştirmek ve neler yaparak daha iyi bir cilde sahip olacağınızı öğrenmek için kesinlikle Umax uygulamasını kullanmalısınız.

Görünüşünüzü en üst dizeye çıkarmak, fiziksel görünümünüzü iyileştirmek ve yüzünüz hakkında çeşitli verileri öğrenmek için mükemmel bir araçtır. Tek yapmanız gereken bir selfie çekmek ve fotoğrafınızın detaylı analizini almaktır.

Yüzünüzün fotoğrafınızı uygulama içerisine yüklediğiniz anda çeşitli analizler alacaksınız. Çeneniz, gamzeleriniz, alnınız, göz altlarınız ve çeşitli tüm yerleriniz hakkında puanlama ve düzeltmek için farklı egzersizler alacaksınız. Uygulama, kullanıcılara kilo vermesi veya çeşitli egzersizler yapması için uyararak videolarla bilgilendirmektedir.

Umax APK İndir

Yüzünüz hakkında analizlere ulaşmak ve daha iyi bir görünüme sahip olmak istiyorsanız, Umax APK indirebilirsiniz.

Umax - Become Hot Uygulaması Özellikleri