Zarif ve rahatlatıcı bir yapıya sahip olan Unloop, 150 seviyeye sahip bir bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Unloop, zarif ve rahatlatıcı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Portalları birbirine bağlamak ve kaldırmak için, mekanizmayı doğru bir şekilde oluşturun. Aslında oyundaki amacınız; tüm mavi portalları ortadan kaldırmak olacaktır. Düşünceli problem çözme yolculuğunda, ilgi çekici bir deneyim sağlayan bu minimalist oyun, kendine ait yapısıyla oyuncuların beğenisini almış durumda.

Her bulmacayı düşünerek ve yavaş yavaş çözün. Bulmacaları çözerken harcadığınız zihin yorgunluğunu, Unloop'un içerisindeki sakinleştirici müzikle atabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve düşünme gücünüzü arttırmak adına harika bir seçenek olan bu oyun, tam tamına 150 seviyelik bir seri sunuyor.

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Metin, kesinti ve dikkat dağıtıcı unsur barındırmayan yapısıyla, seviyelere tam anlamında bağlanın. Her seviyede gitgide zorlaşıyor ve karmaşıklaşıyor. Sakin kalıp, her bir seviyeyi iyi düşünerek geçmelisiniz. Siz de Unloop indirerek, bu sakinleştirici bulmaca oyununu deneyimleyebilirsiniz.

Unloop Sistem Gereksinimleri