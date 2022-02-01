Used Car Dealer APK Android oyununda araba alım satım işiyle uğraşıyorsunuz. Araç alım satım oyunu oynaması ücretsiz ve internet bağlantısı gerektirmiyor.

Erkan Calp - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Used Car Dealer APK, kullanılmış araçları satın alıp satmak için alıcılar bulduğunuz bir otomotiv bayiliği yerini işlettiğiniz mobil simülasyon oyunu. Araba alım- satım oyunu boş vakitlerde oynanabilecek ideal oyunlardan.

Used Car Dealer APK İndir

Araç alım satım oyununda eski arabaları satın aldığınız ve kar elde etmek için daha yüksek fiyatlarda sattığınız bir araba bayiliği işinden sorumlusunuz. Yavaş yavaş ilerliyor, araba bayiliği imparatorluğuna dönüşüyorsunuz.

İkinci el araba bayiliğinde adından da anlaşılacağı üzere amacınız satıcılara katılmak ve galeriniz için arabalar satın almak. Daha iyi bir fiyat için pazarlık yapabilirsiniz ancak bazıları düşük fiyat teklifini hoş karşılamıyor. Orta yolu bulmaya çalışın; bu, çok fazla paranızın olmadığı başlangıç aşamasında daha fazla araba satın almanıza yardımcı olacak. Satın almanın yanı sıra satış sürecine de odaklanın. Alıcılara katılmanız ve onları arabalarımızı satın almaya ikna etmeniz gerekiyor. Size aldığınızdan fazlasını ödeyecekler ve kar elde edeceksiniz.

Yapmanız gereken ilk şeylerden biri araba satın almak. Arabanın sahibi eski arabasından kurtulmak için size gelecek. Onunla iletişime geçeceksiniz ve size bir fiyat teklif edecek. Hemen satın al butonuna basmayın, pazarlık etmeye çalışın. Çoğu zaman araba sahipleri teklifinizi kabul eder. Pazarlık butonuna basmaktan çekinmeyin.

Herhangi bir iş gibi başarılı olmak için iyi bir reklam çalışması yapmanız gerekiyor. Başlangıçta bu seçeneğe sahip değilsiniz ancak oynadıkça bu özelliğin kilidini açıyorsunuz. Size araba alan kişinin yanındaki ufak binaya dokunarak reklam seçeneğini açabilirsiniz. Bu, hem satıcılarınızın hem de alıcılarınızın sıklığını artırır. Bir şeye çok fazla odaklanmayın. Örneğin; satıcılardan daha fazla alıcı çekerseniz satacak fazla arabanız olmaz ve çılgına dönmüş alıcılarla uğraşırsınız. Bu yüzden her sektördeki ilerlemenizi takip edin.

Oyunda aynı anda birçok şey oluyor. Bu işlemler bazen çok zaman alıyor ve park yerleri dolduğundan alım satım hızı düşüyor. Çalışanlarınızın daha verimli ve biraz daha hızlı çalışmalarını sağlamak için seviyeleri yükseltin. Kazanç menüsü altından alıcıyı yükseltebilirsiniz. Bu sayede satıcılarla uğraşmak için daha az zaman harcarlar ve arabalarda daha fazla indirim sunarlar. Ayrıca galerinizde çalışan personelleri de yükselterek daha hızlı çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Çalışanlarınızın yavaş olması hem size kazanç sağlamaz hem de müşterileriniz sinirli bir şekilde galerinizden ayrılır.

Reklamları sevmeyebilirsiniz ancak oyun içi para kazanmanın en kolay ve en etkili yolu. En çok hoşunuza gidecek teklif hoş geldin bonusu. Oyuna geri döndüğünüzde yokken kazandığınız paranın 2 katını alıyorsunuz. Kısa bir video reklamı sonuna kadar izlemeniz yeterli. Bonusları almak ve güzel ödüller kazanmak için düzenli olarak oyuna girin.