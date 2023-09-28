Vanced microG APK, Google mevcut olmadan Google hizmetlerden yararlanmanızı sağlayan bir uygulamadır.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google hesabınızla birlikte çalışan Vanced microG APK, Google uygulamalarınızı kullanırken daha verimli bir şekilde yararlanmanıza olanak tanır. Vanced microG, Vanced ve Vanced Music gibi diğer uygulamaları içerisinde bulunduran bu uygulama, Google hesabınızı senkronize etmenizde size yardımcı oluyor.

Geçmişinizi, aboneliklerinizi, video izlerken kaldığınız yerleri ve daha fazla birçok değeri görebildiğiniz Vanced microG'de, mevcut olan tüm seçeneklerden yararlanabiliyorsunuz. Aslında Vanced microG, microG adı altındaki bir projeye dayanmaktadır. Bu proje, cihazınızda Google mevcut olmadan Google Play hizmetlerinden yararlanmanıza imkan tanıyor. Ayrıca Youtube Vanced'ı uygulamasını kolayca kullanmanıza olanak sağlar.

Vanced microG APK İndir

Büyük ölçüde amaç; Google hizmetlerini gerektiren uygulamaları, bu hizmetleri desteklemeyen telefonlarda kullanılabilmesini sağlamaktır. Eğer bir uygulama Google hizmetlerini gerektiriyor ve bu özellik sizin cihazınızda yok ise; Vanced microG APK indirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken; Kullanmak istediğiniz Google hesabını seçmek ve hesabınızı kaydetmek. Gerekli izinleri geçtikten sonra da, uygulamanın size sağladığı kolaylıklardan yararlanabilirsiniz. Çeşitli uygulama paketleriyle birlikte yüklenen Vanced microG APK'da, ücretsiz bir şekilde hesabınızı senkronize edin ve verilerinizi hesabınıza kaydedin.

Vanced microG Özellikleri