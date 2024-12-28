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Vandals

Vandals

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 36
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Cosmografik
  • İndir

Vandals, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur.

Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

Vandals, Steam ve iOS üzerinden oynayabileceğiniz, farklı bir strateji ve macera oyunudur. Vandals, aslında tam bir sızma oyunudur. Karakterinizle birlikte belirli mekanlara gidiyor ve güvenlik görevlilerine yakalanmadan, görevinizi yerinize getirmeye çalışıyorsunuz.

Tüm bunları yaparken, gerçek zamanlı hareket etmek yerine, belirli hat üzerine gideceğiniz yeri seçiyor ve ona göre hareket ediyorsunuz.

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Düşmanlarınızın hareketlerini çok iyi analiz ederek ilerlediğiniz ve her attığınız adımı çok iyi düşündüğünüz Vandals, basit yapısıyla dikkat çekerken, başına oturduğunuzda saatlerinizi harcadığınızı görebildiğiniz oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

İlk etapta 60 tane görev ve 5’ten farklı şehir tasarımıyla piyasaya sürülen yapım, umut vaat edenler arasında kendisine yer buluyor.

Siz de Vandals indirin ve görevleri tamamlayarak, eğlenceli bir strateji deneyimi yaşayın!

Vandals Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7x64
  • İşlemci: Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz or higher/greater
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GT 630 1G or higher/greater