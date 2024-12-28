Vandals
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 36
- Üretici Cosmografik
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Vandals, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur.
Vandals, Steam ve iOS üzerinden oynayabileceğiniz, farklı bir strateji ve macera oyunudur. Vandals, aslında tam bir sızma oyunudur. Karakterinizle birlikte belirli mekanlara gidiyor ve güvenlik görevlilerine yakalanmadan, görevinizi yerinize getirmeye çalışıyorsunuz.
Tüm bunları yaparken, gerçek zamanlı hareket etmek yerine, belirli hat üzerine gideceğiniz yeri seçiyor ve ona göre hareket ediyorsunuz.
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Vandals İndir
Düşmanlarınızın hareketlerini çok iyi analiz ederek ilerlediğiniz ve her attığınız adımı çok iyi düşündüğünüz Vandals, basit yapısıyla dikkat çekerken, başına oturduğunuzda saatlerinizi harcadığınızı görebildiğiniz oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.
İlk etapta 60 tane görev ve 5’ten farklı şehir tasarımıyla piyasaya sürülen yapım, umut vaat edenler arasında kendisine yer buluyor.
Siz de Vandals indirin ve görevleri tamamlayarak, eğlenceli bir strateji deneyimi yaşayın!
Vandals Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7x64
- İşlemci: Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz or higher/greater
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GT 630 1G or higher/greater
Vandals
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13
- DOSYA BOYUTU 28 MB
- Üretici Cosmografik
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Keyifli zamanlar geçirebileceğiniz harika bir bulmaca oyunu
Vandals, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz farklı bir strateji ve macera oyunudur. Birbirinden zorlu bulmacaların üstesinden gelmeniz gereken oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.
Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak dikkat çeken Vandals, stratejik kararlar alarak ilerlemeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda farklı zorluktaki görevleri tamamlamaya ve düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyorsunuz. Farklı atmosferlerde ve şehirlerde oyun deneyimi sunan Vandals'da zorlu bulmacaları da çözmeniz gerekiyor. Yüksek kaliteli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken Vandals, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Belirli bir hat üzerinde ilerleyerek gideceğiniz noktaları belirlemeniz ve yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Güvenlik görevlilerine yakalanmadan belirlenen mekanlara gitmek için mücadele verdiğiniz Vandals sizleri bekliyor.
Vandals oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Vandals
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13
- DOSYA BOYUTU 335 MB
- Üretici Cosmografik
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Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu
Vandals, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli ve eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak ön plana çıkıyor. Birbirinden zorlu görevleri tamamlamanız gereken bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim Vandals ile işiniz bir hayli zor.
Son derece dikkatli olmanız gereken bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Vandals, kaliteli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkıyor. Telefonlarınızda mutlaka yer alması gereken bir oyun olan Vandals'da eşsiz bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Zorlu bulmacaları çözerek ilerlemeniz gereken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Güvenlik görevlilerine yakalanmadan ilerlemeye çalıştığınız oyunda tüm görevleri tamamlamalısınız. Düşmanlarınızı da alt etmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Stratejik kararlar alarak ilerlemenizi gerektiren Vandals oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Vandals tam size göre diyebilirim. Farklı atmosferlerde ve şehirlerde oyun deneyimi sunan Vandals'da zorlu bulmacaları da çözmeniz gerekiyor.
Vandals oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.