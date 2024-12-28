Vandals, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur.

Ramazan Tugay Kahraman - 37 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vandals, Steam ve iOS üzerinden oynayabileceğiniz, farklı bir strateji ve macera oyunudur. Vandals, aslında tam bir sızma oyunudur. Karakterinizle birlikte belirli mekanlara gidiyor ve güvenlik görevlilerine yakalanmadan, görevinizi yerinize getirmeye çalışıyorsunuz.

Tüm bunları yaparken, gerçek zamanlı hareket etmek yerine, belirli hat üzerine gideceğiniz yeri seçiyor ve ona göre hareket ediyorsunuz.

Vandals İndir

Düşmanlarınızın hareketlerini çok iyi analiz ederek ilerlediğiniz ve her attığınız adımı çok iyi düşündüğünüz Vandals, basit yapısıyla dikkat çekerken, başına oturduğunuzda saatlerinizi harcadığınızı görebildiğiniz oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

İlk etapta 60 tane görev ve 5’ten farklı şehir tasarımıyla piyasaya sürülen yapım, umut vaat edenler arasında kendisine yer buluyor.

Siz de Vandals indirin ve görevleri tamamlayarak, eğlenceli bir strateji deneyimi yaşayın!

Vandals Sistem Gereksinimleri