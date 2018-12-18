VeePN
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 5,432
- DOSYA BOYUTU 27.2 MB
- Üretici VeePN
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1 numaralı güvenilir VPN programı
VeePN, çevrimiçi gizlilik ve güvenliğini sağlayan hızlı, güvenli ve kolay kullanımlı bir VPN programı. 10’a kadar cihaza eş zamanlı bağlantı, DNS sızıntı koruması, sınırsız bant genişliği ve hız, limitsiz sunucu geçişi, askeri düzeyde şifreleme, birden fazla VPN protokolü, kayıt tutmama politikası, Kill Switch gibi güvenlik seviyesini üst düzeye çıkartan gelişmiş özelliklerle geliyor.
Sosyal ağ ve sitelerin anında engellendiği, yurt dışı birçok servisin kapalı olduğu, YouTube video hızlarının düşürüldüğü, herkese açık WiFi noktalarında çok da güvenli olmayan internetin sunulduğu ülkemizde VPN programları, her bilgisayarda mutlaka olması gereken programlar arasında yerini aldı. Hem mobil hem de masaüstü platformda yüzlerce ücretsiz ücretli VPN programı mevcut ancak VeePN gibi Android, iOS, Windows, macOS, Linux sistemli cihazlarla birlikte modemi koruma altına alan, binlerce daha da önemlisi hızlı, stabil bağlantı veren VPN sunucusuna sahip, banka seviyesinde 256-bit şifreleme sunan, etkinlik ve bağlantı kaydı tutmayan VPN programı/uygulaması yok.
Sadece engelli sitelere girebilmek için değil, web sitelerinin sizi takip etmesini engellemek, hacker ve snooperlar gibi kötü niyetli kişilere karşı kişisel bilgilerinizi, verilerinizi korumak için kullanabileceğiniz yüksek güvenlikli, hızlı ve stabil bağlantı sunan bir VPN programı VeePN.
VeePN Özellikleri:
- Sınırsız trafik ve bant genişliği
- 48 ülkede 2500’den fazla sunucu
- Hafif ve hızlı uygulama, tek tık kontrol
- Kurulumdan sonra otomatik yapılandırma
- Çok platformlu uygulama; Standart abonelik planında 10 cihaza kadar destek
- Katı kayıt tutmama ve reklamsız politika
VeePN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 523
- DOSYA BOYUTU 55 MB
- Üretici VeePN
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VeePN, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz hızlı ve güvenli bir VPN uygulamasıdır.
VeePN, gizlilik ve güvenliği sağlayan hızlı Android VPN uygulamasıdır. Dünya genelinde 2500’ün üzerinde sunucu, askeri düzeyde şifreleme protokolleri, katı sistem günlüğü tutmama politikası, otomatik yapılandırma ve daha birçok eşsiz özellikle gelen Türkçe mobil VPN uygulaması, site engellemelerinin, yasakların fazlasıyla olduğu ülkemizde her cihazda mutlaka olması gereken uygulamalardan biri.
Android platformunda milyonlarca indirmeye ulaşan popüler ücretsiz VPN uygulaması mevcut ancak içlerinde çok azı güvenli. VeePN, kullanıcıların güvenlik ve gizliliğini koruyan ultra güvenli ve hızlı VPN uygulaması olmasıyla dikkat çekiyor.
Sınırsız trafik ve bant genişliği, 10 eş zamanlı bağlantı, 48 bölge ve 2500’den faza VPN sunucusu, etkinlik ve bağlantı kaydı tutmama, banka seviyesinde 256-Bit şifreleme özelliklerine sahip tek VPN uygulaması olan VeePN, tek bir hesapla mobil ve masaüstünde tüm cihazlarını koruma imkanı veriyor.
VeePN İndir
Dünyanın her yerinden sorunsuz ve stabil internet bağlantısı sağlıyor. Tek dokunuşla ülke değişimi yapıp istediğiniz siteye erişiyor, istediğiniz servisi kullanabiliyor, istediğiniz oyunu indirip oynayabiliyorsunuz. Tüm kısıtlamaları kaldırmanın yanı sıra herkesin erişimine açık olan WiFi noktalarında da güvenliğinizi sağlıyor.
Siz de hem güvenli hem de hızlı bir VPN hizmeti arıyorsanız, VeePN indirebilirsiniz.
VeePN Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri
- Dünya genelinde 2500’den fazla VPN sunucusu
- Basit ve zahmetsiz uygulama
- Otomatik yapılandırma
- Birinci sınıf şifreleme protokolleri
- Katı sistem günlüğü tutmama politikası
- Platformlar arası yazılım
VeePN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 163
- DOSYA BOYUTU 92 MB
- Üretici VeePN
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VeePN, iPhone ve iPad için ultra güvenli ve hızlı VPN uygulamasıdır.
VeePN, çevrimiçi gizlilik ve güvenliği sağlayan ultra güvenli ve hızlı iOS VPN uygulamasıdır. İnternet sınırlamalarının olduğu ülkemizde her iOS cihazda yüklü olması gerektiğini düşündüğüm VPN uygulaması, 48 ülkede 2500’den fazla sunucuya sahip.
Sınırsız trafik ve bant genişliği, cihaza göre otomatik yapılandırma, tek hesapla 10 cihaza kadar koruma, kayıt tutmama politikası, reklamsız kullanım, hızlı ve hafif, tek dokunuş kontrol sunan tek VPN programı/uygulaması.
VeePN uygulamasının öne çıkan özellikleri:
- En güvenilen VPN servisi
- Kayıt tutmama politikası
- Gelişmiş şifreleme teknolojileri
- 2500'den fazla Dünya genelinde sunucu
- Tek dokunuşla gizlilik koruma
- Tüm cihazlar için tek VPN
Engellenen sitelere giriş yapmak, yurt dışı servisleri kullanmak, YouTube videolarını son hız izlemek, erken erişime açılan mobil oyunları indirmek, herkese açık WiFi bağlantı noktalarında güvenli şekilde internete girmek için VPN programlarına/uygulamalarına ihtiyaç duyuyoruz.
VeePN İndir
Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda kullanılabilir olan VPN servisi VeePN, hızlı, ultra güvenli ve kolay kullanılabilir olmasıyla dikkat çekiyor. %95 kullanıcı memnuniyeti alan VeePN’in benzerlerinden ayrılan birçok özelliği bulunuyor.
Dünyanın her yerinden problemsiz ve stabil bağlantı sağlayan VeePN, cihazınız, işletim sisteminiz, konumunuz vb. unsurlara bağlı olarak sizin en iyi ayarları otomatik seçiyor. Güvenlik tarafında da bankaların kullandığı 256-Bit şifreleme protokollerini kullanıyor. Etkinlik kaydı, bağlantı kaydı da tutulmuyor.
VeePN
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 102
- DOSYA BOYUTU 22.1 MB
- Üretici VeePN
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Dünyanın 1 numaralı en güvenilir VPN programı
VeePN, dünyanın en güvenilir, en hızlı sunucularından bağlantı sunan VPN servisi. macOS sistemli Mac bilgisayarınıza ücretsiz indirip 7 gün boyunca tüm özelliklerini deneyebileceğiniz VPN programı, modeminiz dahil 10’a kadar mobil ve masaüstü cihazı eş zamanlı koruma altına alabiliyor. 48 lokasyonda 2500’ün üzerinde VPN sunucusuna sahip olan VeePN, sınırsız trafik ve bant genişliği, banka ve askeri düzeyede 256-bit şifreleme, kayıt tutmama gibi güzel özelliklerle geliyor.
Ülkemizde aniden engellenen sosyal ağların yanı sıra Wikipedia (Vikipedi) gibi faydalı ancak engellenmiş sitelere giriş yapabilmek, yurt dışı servisleri kullanabilmek, YouTube gibi platformlarda hız sınırlamasını aşabilmek, herkese açık WiFi ağlarında güvenliği sağlayabilmek için gerekli olan VPN programları arasından güvenilir, hızlı ve kolay kullanımlı olmasının yanında çapraz platform desteğiyle tüm cihazlarda eş zamanlı çalışmasıyla dikkat çekiyor VeePN. Mac bilgisayarınız, iOS cihazlarınız, hatta Apple TV’nizde kullanabileceğiniz by VPN programıyla sınırlamalar ortadan kalkıyor.
Dilediğiniz web sitesine giriş yapmanızı sağlarken kişisel bilgilerinizi/verilerinizi hackerlar ve snooperlar gibi kötü niyetli kişilerden koruyarak çevrimiçi güvenlik ve gizliliğinizi de sağlayan VeePN, Kill Switch, DNS Sızıntı Koruması gibi ekstra güvenlik seçenekleri de sunuyor.