1 numaralı güvenilir VPN programı

Erkan Calp - 7 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

VeePN, çevrimiçi gizlilik ve güvenliğini sağlayan hızlı, güvenli ve kolay kullanımlı bir VPN programı. 10’a kadar cihaza eş zamanlı bağlantı, DNS sızıntı koruması, sınırsız bant genişliği ve hız, limitsiz sunucu geçişi, askeri düzeyde şifreleme, birden fazla VPN protokolü, kayıt tutmama politikası, Kill Switch gibi güvenlik seviyesini üst düzeye çıkartan gelişmiş özelliklerle geliyor.

Sosyal ağ ve sitelerin anında engellendiği, yurt dışı birçok servisin kapalı olduğu, YouTube video hızlarının düşürüldüğü, herkese açık WiFi noktalarında çok da güvenli olmayan internetin sunulduğu ülkemizde VPN programları, her bilgisayarda mutlaka olması gereken programlar arasında yerini aldı. Hem mobil hem de masaüstü platformda yüzlerce ücretsiz ücretli VPN programı mevcut ancak VeePN gibi Android, iOS, Windows, macOS, Linux sistemli cihazlarla birlikte modemi koruma altına alan, binlerce daha da önemlisi hızlı, stabil bağlantı veren VPN sunucusuna sahip, banka seviyesinde 256-bit şifreleme sunan, etkinlik ve bağlantı kaydı tutmayan VPN programı/uygulaması yok.

Sadece engelli sitelere girebilmek için değil, web sitelerinin sizi takip etmesini engellemek, hacker ve snooperlar gibi kötü niyetli kişilere karşı kişisel bilgilerinizi, verilerinizi korumak için kullanabileceğiniz yüksek güvenlikli, hızlı ve stabil bağlantı sunan bir VPN programı VeePN.

VeePN Özellikleri: