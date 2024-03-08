Çeşitli onlarca görevi yerine getireceğiniz Vehicle Masters APK'da, kargoculuktan itfaiyeciliğe kadar tüm görevleri yerine getirmeniz gerekiyor.

Berkcan Aktürk - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vehicle Masters APK, İtfaiye arabasından mal yükleme aracına kadar istediğiniz aracı seçerek ona göre görevleri tamamlayacağınız son derece gerçekçi bir simülasyon oyundur. İtfaiye arabasını yangın olan bölgeye en hızlı şekilde ulaştırmanız, kamyonla zor yollardan geçmeniz ve çekici araçları gideceği yere götürmeniz gerekiyor. Bütün kontroller sizin ellerinizde.

Yangını durdurun ve görevleri en hızlı şekilde tamamlayın. Başka bir bölümde ise yolun ortasında kalan aracın yanına gidin ve onu çekiciye bindirin. Tüm bölümlerde hem hızlı davranın hem de yollardaki puanları toplayın.

Vehicle Masters APK İndir

20’den fazla araç seçeneğiyle size gerçekçi bir sürüş deneyimi sağlatmayı amaçlayan Vehicle Masters’da sıkılmak mümkün değil. Araç seçebildiğimiz gibi, 7 farklı iklim çeşidinden birini de seçebilirsiniz. Böylece, istediğiniz bölgede ve mevsimde bu simülasyonu oyununun seviyelerini tamamlayabilirsiniz. Bir şoförden daha fazlası olun.

Oyunun kontrolleri, ekranın alt kısmındaki bölümden yönetiliyor. Her ne kadar dıştan bir bakış açısıyla oynasak da, geliştiriciler direksiyon ve vites ayrıntısını koymayı es geçmemiş. Araçtan araca farklı direksiyon ve araç içi görünümüyle birlikte oynayacaksınız. Bu özellik ise oyunu daha detaylandırmış diyebiliriz.

Farklı türden çokça araca ev sahipliği yapan Vehicle Masters APK'yı indirin ve siz de çılgın görevleri tamamlayın.

Vehicle Masters APK Özellikleri