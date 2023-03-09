Vertiv XR, ürünleri satın almadan önce istenilen yerde görmeye ve incelemeye imkan sağlayan bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır.

Yusuf Ekrem - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vertiv XR ile satın almak istediğiniz bir ürünü elinizde olmadan kurmak istediğiniz yerlerde inceleyebilirsiniz. Uygulamanın artırılmış gerçeklik özelliği BT yöneticilerinin kullanmak istedikleri ürünleri veri merkezi alanında görebilmelerine imkan sağlıyor. İş hayatının yanında ev gibi özel yaşam alanları için de üç boyutlu tasvirler yapılabiliyor. Tüm bunların yanında Vertiv XR kullanıcıları istedikleri alanda uygulamanın çözümlerini görebiliyor.

Vertiv XR İndir

Vertiv XR tamamlayıcı çözümleri görüntülemeye sağlıyor. Kullanıcılar bu uygulama ile satın alma ve kurulumum ötesine geçerek ürünleri yerinde inceleyebiliyor. Hem iş hayatı hem de yaşam alanlarına alınacak malzemeleri görebileceğimiz Vertiv XR, BT çözümleriyle fark yaratıyor. Dijital altyapıyı geliştirmek için gerekli olan tüm ürünler Vertiv XR ile dakikalar içerisinde çözülebilir.

Vertiv XR Özellikleri

Vertiv XR yüksek kaliteli 3D modelleriyle ev veya ofisin her alanında kullanılacak çözümleri görüntülemeyi sağlar. Sadece dilediğiniz çözümü seçerek 3B modeli ihtiyaç duyulan yere yerleştirebilir ve sonrasında ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Uygulamada kullanmak istediğiniz çözümü kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Modelin nerede duracağı, özellikleri, sıralaması ve işlevini dakikalar içinde rahatlıkla yapabilirsiniz.

Vertiv XR kullanıcıları artırılmış gerçekliğin tüm gücünden faydalanır. Ürünü görmeye gerek kalmadan sadece ekran üzerinden mümkün olan en iyi derecede çözümler incelenebilir. Röntgen efekti çözümlere katmanlara göre bakılmasına imkan sağlar.