Victoria 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2000.00 MB
- Üretici Paradox Interactive
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Victoria 2 ile birlikte 19. yüzyıla adım atın ve hayalinizdeki ulusu yaratmak için ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik gelişmeleri kontrol edin.
Strateji oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan biri olan Paradox Interactive tarafından geliştirilip yayınlanan Victoria 2, 2010 yılında yayınlandı. Günümüzde hala oynanan Victoria 2 çıkışının üzerinden seneler geçmesine rağmen kendi kemik kitlesini korumayı başarmış gibi gözüküyor.
Victoria 2’de; diplomatik, ekonomik, teknolojik ve askeri alanlarda ulusunuzu şekillendirmeli, 19. yüzyılın değişikliklerine ayak uydurarak toplumunuzu yönetmeye çalışın.
Büyük Strateji türünün en iyi örneklerinden biri olan Victoria 2 çok büyük ve kapsamlı bir oyun. Eğer stratejik derinliği yüksek bir yapım arıyorsanız Victoria 2’ye bir şans verin.
Çok İşinize Yarayacak Victoria 2 Hileleri
Victoria 2, 2010 yılında çıkmış olmasına rağmen günümüzde bile hala hatrı sayılır miktarda oyuncuyu bünyesinde bulunduruyor.
Victoria 2 İndir
Kendi ulusunuzu inşa etmek için Victoria 2 indirin ve 19. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıla kadar kendi kararlarınız doğrultusunda bir milleti baştan yaratın.
Victoria 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: XP / Vista / Windows7
- İşlemci: Intel Pentium IV 2.4 GHz ya da AMD 3500+
- Bellek: 2 GB RAM
- Sabit Disk Alanı: 2 GB Kullanılabilir HDD Alanı
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 ya da ATI Radeon X1900
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
- Denetleyici Desteği: 3 düğmeli fare, klavye ve hoparlörler
- Özel Çok Oyunculu Gereksinimler: Çok oyunculu için internet bağlantısı
Aşırı derinlikli oynanış
Tekrar oynanabilirliği çok yüksek
Uzun süreli oynanış
Takip etmeniz gereken çok farklı parametreler bulunuyor