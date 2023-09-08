Victoria 2 ile birlikte 19. yüzyıla adım atın ve hayalinizdeki ulusu yaratmak için ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik gelişmeleri kontrol edin.

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Strateji oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan biri olan Paradox Interactive tarafından geliştirilip yayınlanan Victoria 2, 2010 yılında yayınlandı. Günümüzde hala oynanan Victoria 2 çıkışının üzerinden seneler geçmesine rağmen kendi kemik kitlesini korumayı başarmış gibi gözüküyor.

Victoria 2’de; diplomatik, ekonomik, teknolojik ve askeri alanlarda ulusunuzu şekillendirmeli, 19. yüzyılın değişikliklerine ayak uydurarak toplumunuzu yönetmeye çalışın.

Büyük Strateji türünün en iyi örneklerinden biri olan Victoria 2 çok büyük ve kapsamlı bir oyun. Eğer stratejik derinliği yüksek bir yapım arıyorsanız Victoria 2’ye bir şans verin.

Victoria 2 İndir

Kendi ulusunuzu inşa etmek için Victoria 2 indirin ve 19. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıla kadar kendi kararlarınız doğrultusunda bir milleti baştan yaratın.

Victoria 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: XP / Vista / Windows7

İşlemci : Intel Pentium IV 2.4 GHz ya da AMD 3500+

: Intel Pentium IV 2.4 GHz ya da AMD 3500+ Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Sabit Disk Alanı : 2 GB Kullanılabilir HDD Alanı

: 2 GB Kullanılabilir HDD Alanı Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 8800 ya da ATI Radeon X1900

: NVIDIA GeForce 8800 ya da ATI Radeon X1900 Ses Kartı : DirectX uyumlu

: DirectX uyumlu Denetleyici Desteği : 3 düğmeli fare, klavye ve hoparlörler

: 3 düğmeli fare, klavye ve hoparlörler Özel Çok Oyunculu Gereksinimler: Çok oyunculu için internet bağlantısı