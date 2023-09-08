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Victoria 2

Victoria 2

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 2000.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Paradox Interactive
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Victoria 2 ile birlikte 19. yüzyıla adım atın ve hayalinizdeki ulusu yaratmak için ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik gelişmeleri kontrol edin.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Strateji oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan biri olan Paradox Interactive tarafından geliştirilip yayınlanan Victoria 2, 2010 yılında yayınlandı. Günümüzde hala oynanan Victoria 2 çıkışının üzerinden seneler geçmesine rağmen kendi kemik kitlesini korumayı başarmış gibi gözüküyor.

Victoria 2’de; diplomatik, ekonomik, teknolojik ve askeri alanlarda ulusunuzu şekillendirmeli, 19. yüzyılın değişikliklerine ayak uydurarak toplumunuzu yönetmeye çalışın.

Büyük Strateji türünün en iyi örneklerinden biri olan Victoria 2 çok büyük ve kapsamlı bir oyun. Eğer stratejik derinliği yüksek bir yapım arıyorsanız Victoria 2’ye bir şans verin.

Çok İşinize Yarayacak Victoria 2 Hileleri
OYUN

Çok İşinize Yarayacak Victoria 2 Hileleri

Victoria 2, 2010 yılında çıkmış olmasına rağmen günümüzde bile hala hatrı sayılır miktarda oyuncuyu bünyesinde bulunduruyor.

Victoria 2 İndir

Kendi ulusunuzu inşa etmek için Victoria 2 indirin ve 19. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıla kadar kendi kararlarınız doğrultusunda bir milleti baştan yaratın.

Victoria 2 Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: XP / Vista / Windows7
  • İşlemci: Intel Pentium IV 2.4 GHz ya da AMD 3500+
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Sabit Disk Alanı: 2 GB Kullanılabilir HDD Alanı
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 ya da ATI Radeon X1900
  • Ses Kartı: DirectX uyumlu
  • Denetleyici Desteği: 3 düğmeli fare, klavye ve hoparlörler
  • Özel Çok Oyunculu Gereksinimler: Çok oyunculu için internet bağlantısı
ARTILAR

Aşırı derinlikli oynanış

Tekrar oynanabilirliği çok yüksek

Uzun süreli oynanış

Takip etmeniz gereken çok farklı parametreler bulunuyor