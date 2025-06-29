Mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz Vidma APK, güncel efektleri ve düzenleme seçeneklerini içerisinde barındıran bir video düzenleme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vidma APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir video düzenleyicisidir. Yapay zeka destekli olan bu video düzenleme uygulaması, güncel popüler olan efektleri içerisinde barındırmaktadır. Instagram ve TikTok gibi çeşitli sosyal medya uygulamaları için videolar oluşturabilir, kolayca öne çıkabilirsiniz.

Ücretsiz video düzenleme ve oluşturma desteği sunan Vidma APK: AI Video Editleme Programı, en yeni filtre ve efektlerle karşımıza çıkıyor. Glitch, Motion Blur, Retro ve daha birçok efekti videolarınıza ekleyerek mükemmelleştirebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra sadece efekt değil, aynı zamanda 1000'den fazla şarkıyı videolarınıza ekleyebilirsiniz. Müziğin telefonunuzda bulunmasına gerek yok. Geniş çaplı kütüphaneden seçiminizi yapabilir ve her tarza uygun müziği videoya ekleyebilirsiniz.

Vidma APK İndir

Piyasada bulunan diğer video düzenleme uygulamalarına benzer bir yapıda olan Vidma, çok parçalı düzeni kullanıcılara sunuyor. Video üzerine video ekleyebilir, müziğinizi ayrı olarak düzenleyebilir ve parçaları teker teker birleştirebilirsiniz.

Yüzlerce sticker, gif ve emoji ile videolarınızı eğlenceli hale getirebilir veya farklı fontlarda metin ekleyebilirsiniz. Videonuzu kırpın, geçiş efektleri kullanın, önemli yerlere ağır çekim uygulayın ve videolarınızı sosyal medyaya uygun bir şekilde dışa aktarın.

Siz de Vidma APK indirerek, mobil cihazlarınızda kapsamlı bir video düzenleme deneyimi yaşayabilirsiniz.

Vidma: AI Video Editleme Programı Özellikleri