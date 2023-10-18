Online olarak arkadaşlarınızla sürüş keyfi yaşadığınız Village Car Multiplayer APK'da, yeni araçların kilidini açın ve zorlu yollarda sürüş deneyimi yaşayın.

Berkcan Aktürk - 12 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla birlikte araba sürebileceğiniz Village Car Multiplayer APK'da, yollarda beraber gezin ve farklı arabalarla sürüş keyfini çıkarın. Diğer araba simülasyon oyunlarına kıyasla çok da farklı olmayan bu oyun, basit grafikleri ve kolay kontrolleriyle karşımıza çıkıyor.

Village Car Multiplayer, içerisinde birkaç adet farklı türden araç bulunduruyor. İstediğiniz türden araçları satın alarak sürüş deneyimini hızlıca yaşayabilirsiniz. Araç içindeki görsellik ve modelleme, araç dışına göre daha iyi ve göz alıcı olmuşa benziyor. Ekranlar, aynaların görüntüsü ve araç içindeki ambiyans oyundaki güzel şeylerden bir tanesi.

Sürüş ve mekaniklere gelecek olursak; oyunda kontrol anlamında biraz sorun bulunuyor. Gelecek olan güncellemelerle kolayca düzeltilebilir olan bu küçük nüanslar, çok da üzerinde durulmayacak sorunlardır. Kontrolleri dışında herhangi bir sorun bulunmuyor. Arkadaşlarınızla birlikte zorlu yollarda eğlenerek gezebilir ve satın aldığınız araçları deneyimleyebilirsiniz.

Village Car Multiplayer APK İndir

Sürüş ve mekaniklere gelecek olursak; oyunda kontrol anlamında biraz sorun bulunuyor. Gelecek olan güncellemelerle kolayca düzeltilebilir olan bu küçük nüanslar, çok da üzerinde durulmayacak sorunlardır. Kontrolleri dışında herhangi bir sorun bulunmuyor. Arkadaşlarınızla birlikte zorlu yollarda eğlenerek gezebilir ve satın aldığınız araçları deneyimleyebilirsiniz.

Village Car Multiplayer APK'da, ayrı olarak iyi bir kamera ayarı bulunuyor. İstediğiniz her şekilde aracınızı sürebilir ve her açıyı kontrol edebilirsiniz. Siz de Village Car Multiplayer APK indirerek, arkadaşlarınızla online olarak araba sürün ve yeni araçların kilidini açın.