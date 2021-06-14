Voila AI Artist
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 97.00 MB
- Üretici Wemagine.AI
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Voila AI Artist Android uygulamasıyla fotoğraflarınızı karikatür, çizgi film/film karakterlerine çevirebilirsiniz.
Voila AI Artist, fotoğrafları karikatüre, çizgi film/film karakterlerine çevirmek için uygulama arayanlara tavsiyemizdir. Kendinizi 15. yüzyıl, 18. yüzyıl, 20. yüzyıl tabloları olarak boyatmak, selfie fotoğraflarınızı animasyon filmlerinden çıkmış üç boyutlu karakterlere dönüştürmek, bebek karikatür şeklinizi görmek, fotoğraflarınızın komik bir karikatür olarak çizilmesini sağlamak için Voilà AI Artist uygulamasını deneyin. Voila AI Artist, Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebilir.
Voila AI Artist İndir
Voila AI Artist, kullanıcıların yaratıcılığını yapay zekanın yetenekleriyle birleştirerek fotoğrafları komik çizgi film karakterleri, rönesans resimleri, elle çizilmiş karikatürler gibi çarpıcı sanat eserlerine dönüştüren ufak boyutlu bir mobil uygulama. Uygulama nasıl kullanılıyor?
- Uygulamayı açtığınızda telefonunuzun galerisine erişim izni isteyecektir.
- Dört stil arasından seçim yapın: 3D çizgi karakter, Rönesans, 2D karikatür ve karikatür. Başlamak için oka dokunun.
- Kullanmak istediğiniz fotoğrafı seçin veya yeni bir fotoğraf çekmek veya ünlüleri aratmak için ekranın altındaki Kamera veya Ünlüler simgesine dokunun. Dört seçenek içeren ızgara çıkacak. Orijinal fotoğrafınıza ek olarak üç karikatür çizimi işlemesi (Royalty 3D, Baby 3D, Cartoon 3D) çıkacak. Burada bir ekran görüntüsü alıp kırpabilir veya dört seçenekten birini seçip düzenle butonuna dokunarak Facebook, Instagram, WhatsApp’ta paylaşabilirsiniz.
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