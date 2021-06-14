Voila AI Artist Android uygulamasıyla fotoğraflarınızı karikatür, çizgi film/film karakterlerine çevirebilirsiniz.

Erkan Calp - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Voila AI Artist, fotoğrafları karikatüre, çizgi film/film karakterlerine çevirmek için uygulama arayanlara tavsiyemizdir. Kendinizi 15. yüzyıl, 18. yüzyıl, 20. yüzyıl tabloları olarak boyatmak, selfie fotoğraflarınızı animasyon filmlerinden çıkmış üç boyutlu karakterlere dönüştürmek, bebek karikatür şeklinizi görmek, fotoğraflarınızın komik bir karikatür olarak çizilmesini sağlamak için Voilà AI Artist uygulamasını deneyin. Voila AI Artist, Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebilir.

Voila AI Artist İndir

Voila AI Artist, kullanıcıların yaratıcılığını yapay zekanın yetenekleriyle birleştirerek fotoğrafları komik çizgi film karakterleri, rönesans resimleri, elle çizilmiş karikatürler gibi çarpıcı sanat eserlerine dönüştüren ufak boyutlu bir mobil uygulama. Uygulama nasıl kullanılıyor?