Tarayıcınızda kullanabilceğiniz Volume Master, %600'e kadar ses artışına izin veren güvenilir bir ses yükselticisidir.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Volume Master, Chrome üzerindeki ses ayarlamalarını yapabileceğiniz mükemmel bir eklentidir. Herhangi bir sekmenin ses düzeyini kontrol etmek, az gelen sesleri artırmak veya azaltmak için mükemmel bir çözümdür. %100 değil, %600'e kadar ses artış desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkan eklentiyi tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Peta Sittek tarafından geliştirilen tarayıcı eklentisi, iki farklı sekmeye farklı düzeyler verebiliyor. Bu özellik sayesinde ses seviyeleri birbiriyle rekabet eden sekmeleri rahatlıkla özelleştirebilirsiniz.

Volume Master İndir

Kullanımı oldukça basit olan Volume Master, ek olarak iki farklı seçeneğe ev sahipliği yapmaktadır. Ses ve bass yükseltmeleriyle birlikte olduğundan daha fazla ses alabilir ve medya ses düzeylerini güçlendirebilirsiniz.

Volume Master Chrome eklentisini kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Kulaklığınıza veya hoparlörünüze geri dönüşü olmayan hasarlar verebilirsiniz. Tabii ki kulaklarınızı unutmamanızda fayda var. Tüm bunların yanı sıra doğru ve bilinçli kullanımlarda herhangi bir sorun yaşmanız mümkün değildir.

Siz de Volume Master indirin ve tarayıcınızda mükemmel bir ses düzeyi ayarlama eklentisi deneyimleyin!

Volume Master - Ses Denetleyicisi Özellikleri