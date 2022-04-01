Groove
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13,303
- DOSYA BOYUTU 44.00 MB
- Üretici Microsoft
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Groove, Microsoft'un Windows 10 PC ve tablet kullanıcıları için hazırladığı çevrimiçi müzik dinleme uygulaması.
Groove Music (Eski adıyla Xbox Music), Windows 10 PC ve tablet kullanıcıları için özel hazırlanmış çevrimiçi müzik dinleme uygulaması olarak öne çıkıyor. Microsoft tarafından geliştirilen uygulamada mobil ve masaüstü cihazlarınızdaki şarkıları dinleyebildiğiniz gibi 40 milyondan fazla şarkıdan oluşan devasa müzik kütüphanesine de ulaşabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde birbirinden farklı kategoriler ve birbirinden farklı milyonlarca müzik yer alıyor. Kullanıcılar bu geniş müzik kütüphaneye ücretsiz olarak erişebilecekler. Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerine sahip olan uygulama, aldığı güncellemeler ile yepyeni özelliklere de erişiyor.
Groove Music Özellikleri
- Türkçe dil desteği,
- 40 milyondan fazla şarkı,
- Zengin içerik,
- Online erişim,
- Şık tasarım,
Xbox Music deneyimini bir üst seviveye taşıyan Groove Music uygulaması, Windows 10 müzik kitaplığınızda duran şarkıları otomatik olarak içe aktararak, şarkı ekleme ile uğraşmadan dinleme kolaylığı sunuyor. Şarkılarınızı albüm, sanatçı bazında filtreleyebiliyorsunuz. Dilerseniz tamamen favori parçalarınızdan oluşan çalma listeleri de hazırlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınızda yer almayan müzikleriniz içinse (OneDrive’da tuttuğunuz MP3’ler olabilir, iTunes’dan satın aldığınız şarkılar olabilir.) kolay aktarım seçeneğini kullanarak Groove’a atabiliyorsunuz.
Tüm cihazlarınızdaki müzikleri tek bir yerde toplayan Groove’da müzik satın alma şansına da sahipsiniz. Aylık 9.99 dolar veya yıllık 99 dolar ücret ödeyerek 40 milyondan fazla şarkıya erişebiliyor ve favori şarkılarınızdan, albümlerinizin ve şarkıcılarınızdan oluşan radyo istasyonları oluşturabiliyorsunuz. Eğer Xbox Music Pass üyeliğiniz varsa herhangi bir satın alım yapmanız gerekmiyor; doğrudan Groove Music Pass’in sunduklarından yararlanabiliyorsunuz.
Groove Music İndir
Windows ve WindowsPhone üzerinde kullanıcıların karşısına çıkan Groove Music günümüzde 40 milyondan fazla şarkıya ev sahipliği yapıyor. Özel olarak hazırlanmış kullanıcı arayüzü ile beğenileri toplayan başarılı uygulama, mobil platformun yanı sıra masaüstü sürümü ile de milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Devasa müzik kütüphanesi ile dünyanın dört bir yanından kullanıcılara ev sahipliği yapan uygulama büyümeye devam ediyor.
Not: Groove Music’in sadece Windows 10 cihazlarla uyumlu olduğunu Windows 10’suz bir cihazda eski müzik uygulamasına yönlendirileceğinizi hatırlatayım.
Groove
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 406
- DOSYA BOYUTU 5.00 MB
- Üretici Microsoft
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Groove Music (Groove Müzik) ile milyonlarca yerli ve yabancı şarkı, radyo istasyonları Windows 10 Mobile telefonunuzda.
Microsoft Groove Music (Groove Müzik), Windows platformunda evrensel müzik uygulaması olarak karşımıza çıkıyor ve hem Windows 10 PC hem de Windows 10 Mobile telefonumuzda 40 milyondan fazla şarkıdan oluşan müzik kütüphanesine erişme fırsatı sunuyor.
Xbox müzik uygulamasının yerini alan Groove Müzik, abonelik modelli çevrimiçi müzik servislerinden biri diyebilirim. Aylık veya yıllık belli bir ücret karşılığında milyonlarca yerli ve yabancı şarkının yanı sıra en yeni albümlere ve radyo istasyonlarına ulaşabileceğiniz geniş bir içerik satın alıyorsunuz. Mevcut Music Pass üyeliğiniz varsa kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ücretsiz deneme sürümü seçeneği de mevcut ancak süre bitiminde sadece kendi müziklerinizden oluşan kitaplığınıza erişebiliyorsunuz.
Not: Groove Music’in mobil sürümü de Windows 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Windows 10 Mobile güncellemesini telefonunuza henüz almadıysanız hatalarla karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek.