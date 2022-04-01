Groove, Microsoft'un Windows 10 PC ve tablet kullanıcıları için hazırladığı çevrimiçi müzik dinleme uygulaması.

Erkan Calp - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Groove Music (Eski adıyla Xbox Music), Windows 10 PC ve tablet kullanıcıları için özel hazırlanmış çevrimiçi müzik dinleme uygulaması olarak öne çıkıyor. Microsoft tarafından geliştirilen uygulamada mobil ve masaüstü cihazlarınızdaki şarkıları dinleyebildiğiniz gibi 40 milyondan fazla şarkıdan oluşan devasa müzik kütüphanesine de ulaşabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde birbirinden farklı kategoriler ve birbirinden farklı milyonlarca müzik yer alıyor. Kullanıcılar bu geniş müzik kütüphaneye ücretsiz olarak erişebilecekler. Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerine sahip olan uygulama, aldığı güncellemeler ile yepyeni özelliklere de erişiyor.

Groove Music Özellikleri

Türkçe dil desteği,

40 milyondan fazla şarkı,

Zengin içerik,

Online erişim,

Şık tasarım,

Xbox Music deneyimini bir üst seviveye taşıyan Groove Music uygulaması, Windows 10 müzik kitaplığınızda duran şarkıları otomatik olarak içe aktararak, şarkı ekleme ile uğraşmadan dinleme kolaylığı sunuyor. Şarkılarınızı albüm, sanatçı bazında filtreleyebiliyorsunuz. Dilerseniz tamamen favori parçalarınızdan oluşan çalma listeleri de hazırlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınızda yer almayan müzikleriniz içinse (OneDrive’da tuttuğunuz MP3’ler olabilir, iTunes’dan satın aldığınız şarkılar olabilir.) kolay aktarım seçeneğini kullanarak Groove’a atabiliyorsunuz.

Tüm cihazlarınızdaki müzikleri tek bir yerde toplayan Groove’da müzik satın alma şansına da sahipsiniz. Aylık 9.99 dolar veya yıllık 99 dolar ücret ödeyerek 40 milyondan fazla şarkıya erişebiliyor ve favori şarkılarınızdan, albümlerinizin ve şarkıcılarınızdan oluşan radyo istasyonları oluşturabiliyorsunuz. Eğer Xbox Music Pass üyeliğiniz varsa herhangi bir satın alım yapmanız gerekmiyor; doğrudan Groove Music Pass’in sunduklarından yararlanabiliyorsunuz.

Groove Music İndir

Windows ve WindowsPhone üzerinde kullanıcıların karşısına çıkan Groove Music günümüzde 40 milyondan fazla şarkıya ev sahipliği yapıyor. Özel olarak hazırlanmış kullanıcı arayüzü ile beğenileri toplayan başarılı uygulama, mobil platformun yanı sıra masaüstü sürümü ile de milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Devasa müzik kütüphanesi ile dünyanın dört bir yanından kullanıcılara ev sahipliği yapan uygulama büyümeye devam ediyor.

Not: Groove Music’in sadece Windows 10 cihazlarla uyumlu olduğunu Windows 10’suz bir cihazda eski müzik uygulamasına yönlendirileceğinizi hatırlatayım.