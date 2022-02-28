WaRadar APK, WhatsApp çevrimiçi takip programı olarak Google Play'de yerini alan Android uygulaması. WhatsApp online takip uygulaması oldukça popüler.

Erkan Calp - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WaRadar, WhatsApp çevrimiçi takip programı arayanlara tavsiye edeceğim online takip uygulaması.

Dilediğiniz bir kişinin WhatsApp’ta ne zaman çevrimiçi olduğunu görmek için harika bir WhatsApp takip uygulaması. Kimin ne zaman çevrimiçi olduğunu gösteren mobil uygulama arıyorsanız, WaRadar premium APK tavsiyemizdir.

WhatsApp Çevrimiçi Takip Programı İndir

En iyi WhatsApp çevrimiçi takip programı arayanların Google Play’de dikkatini çeken Android uygulamalardan WaRadar, rehberinizden istediğiniz bir kişinin online etkinliğini izlemenizi sağlıyor.

WhatsApp başta olmak üzere sosyal ağ uygulamalarında ne kadar vakit harcadıklarını görebiliyorsunuz. Uygulamalar ne kadar süreyle kullanılıyor anlık rapor alıyorsunuz. Merak ettiğiniz tüm detaylar sizin için raporlanıyor ve bildirim gönderiliyor.

WhatsApp online takip, WhatsApp bildirim takip bildirimi denildiğinde akla ilk gelen Android uygulamalardan. Kim ne zaman çevrimiçi oluyor? Son görülme ne zaman? gibi WhatsApp’a ilişkin raporları almak için tek yapmanız gereken kişinin adını ve cep telefonu numarasını yazmak.

WaRadar, WhatsApp için kullanılabileceği gibi genel kullanıma yönelik de kullanılabilir. Siz veya başkasının sosyal ağ uygulamalarında fazla vakit harcadığını düşünüyorsanız, sevdiğiniz uygulamalarda ne kadar zaman harcadığınızı bilmek istiyorsanız WaRadar ile analiz edebilirsiniz. İstediğiniz kişi için bildirimleri açabilirsiniz. Bunu yaptığınızda kişi çevrimiçi olduğunda anında haberdar olabilir, günde ne kadar online olduğunu görebilirsiniz.