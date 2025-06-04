Wheelie City APK, geniş çaplı bir haritayı ve gerçekçi sürüş deneyimini oyunculara sunan bir motosiklet simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Wheelie City APK, canlı ve heyecan verici bir şehirde geçen motosiklet simülasyonudur. Tek Teker Şehri olarak adlandırılan haritada akrobatik hareketler yapacak, görevleri tamamlayacak ve açık dünya sürüş deneyimi yaşayacaksınız.

Oyunculara genişletilebilir bir harita sunan Wheelie City: Cidade do Grau APK, kilidi açılabilir bölgeleri içerisinde barındırıyor. Oyunda ilerledikçe yeni bölgelerin kilidini açabilir ve farklı sokaklarda motosikletinizi sürebilirsiniz. Bu tür ilerlemeleri yapmak ve yeni içeriklerin kilidini açmak istiyorsanız, teslimat görevlerini yapmalısınız.

Tek Teker Şehri üzerinde size verilen teslimat görevlerini yapın ve küresel liderlik tablosunda en üst sıralara kadar tırmanın. Yoğun trafikten kaçının, gizli yollar keşfedin ve heyecan verici zorluklarla mücadele edin. Paketleri rekor sürede teslim ederek, hem liderlik tablosunda yükselebilir hem de ödüller kazanabilirsiniz.

Wheelie City APK İndir

Wheelie City APK'nın en güzel özelliklerinden birine bakacak olursak; eşsiz özelleştirme seçenekleri sayesinde motorunuzu hayalinizdeki gibi modifiye edebilir ve şık tasarımlar oluşturabilirsiniz. Dikkat çekici özelleştirme seçenekleri arasında seçim yaparak şehirdeki en güzel motosikleti oluşturun!

Tatmin edici grafik yapısını oyunculara sunan Wheelie City APK, her ne kadar basit görselliğe sahip olsa da oyuncuların isteklerini karşılıyor diyebiliriz. Eğer siz de motosikletleri seviyorsanız, Wheelie City APK indirin ve mobil cihazlarınızda gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayın!

Wheelie City: Cidade do Grau Oyunu Özellikleri