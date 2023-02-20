Whistle çevreye yüksek frekanslarda gerçek düdük sesi yayan bir uygulamadır.

Yusuf Ekrem - 40 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Afet zamanlarında arama kurtarma ekipleri için ses çok büyük önem arz ediyor. Afetzededen gelecek en ufak bir seste hemen kazı işlemlerini başlanır. Afetzedeler bazı durumlarda kendi seslerini duyuramayabilir. Whistle uygulaması insan sesinden daha yüksek frekans yayarak çevredekilerin sesi algılamasına yardımcı olur. Afetzedenin yerini bulmak için en ufak bir sesin bile çıkmadığı yerlerde Whistle, yaydığı sesler ile hayat kurtarabilir.



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Düdük sesi oyun ve spor alanlarında gereklidir. Elde taşınan düdüklerin yerini artık mobil uygulamalar aldı. Ağızla üflenen düdüklerle aynı şiddette ses çıkarabilen aplikasyonların başında Whistle geliyor. Uygulamada farklı sesler çıkarılabilmesi için çeşitli düdük modelleri bulunuyor. Düdükler arasından ihtiyaca göre seçim yapılabilir.

Oyun ve sporda kullanılan düdük sesi bazı durumlarda insan hayatını kurtarabilir. Depremde enkaz altında kalan bir kişi Whistle ile sesini duyurabilir. Telefon hatlarının çekmediği deprem bölgelerinde Whistle gibi uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Whistle’da yer alan düdükler çevredekilerin dikkatini çekebilecek özelliklere sahip.

Whistle ilk açıldığında çeşitli düdükler ekranda yer alır. Tüm düdüklerin sesleri birbirine yakın ve yüksek frekanstadır. Ses seviyesini dilerseniz ayarlayabilirsiniz. Ancak afet bölgesinde olanlar için telefonun sesinin en yüksek seviyede olması önem arz ediyor. Uygulamada düdüğe basıldığında hemen ses çıkmaya başlar. Ayrıca ses yayıldığı sürece telefonun uyku moduna geçmesi engellenir.

