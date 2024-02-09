Birer birer cıvataları sökerek tahtaları düşürmeye çalıştığınız Wood Nuts & Bolts Puzzle APK, zekanızı kullanmanız gereken bir bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wood Nuts & Bolts Puzzle APK, problem çözme becerinizi geliştirmek, keyifli vakit geçirmek ve IQ seviyenizi yükseltmek için oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyundur. Yaratıcılık gerektiren oynanışıyla birlikte, ahşap cıvataların yerlerini değiştirin ve yeni stratejiler üreterek seviyeleri kolaylıkla geçin.

Bu oyunda kolaydan zora doğru ilerleyerek, 100’den fazla seviye aşmak zorunda kalacaksınız. Her seviyede zihninizi keskin tutmak amacıyla yeni engeller ve zekanızı zorlayan farklı bulmacalarla karşı karşıya kalacaksınız. Eğer birinde takılırsanız yardım almanız için bir ipucu sistemi de mevcuttur.

Oyunun amacı; doğru kilit açma sırasını çözerek ahşap tahtaları bulmaca sahasından sökmektir. Tüm ahşap tahtaları ortadan kaldırmak için doğru civataları çıkarın ve doğru yere yerleştirin.

Wood Nuts & Bolts Puzzle APK indir

Wood Nuts & Bolts Puzzle'da, bulmaca çözme becerinizi sergileyerek skor tablosunda yükselebilir ve başarılar kazanabilirsiniz. Siz de bu eğlencenin bit parçası olmak istiyorsanız, Wood Nuts & Bolts APK indirin ve kıyasıya rekabet içerisinde yerinizi alın.

Wood Nuts & Bolts Puzzle Oyun Özellikleri