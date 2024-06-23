Workers & Resources: Soviet Republic, Sovyet temalı bir kapsamlı şehir kurma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 5 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

3Division tarafından geliştirilen ve Hooded Horse tarafından yayınlanan Workers & Resources: Soviet Republic, kapsamlı şehir kurma oyunları arasında yerini alıyor. Güçlü bir Sovyet Cumhuriyeti kurmaya çalıştığınız oyun içerisinde, fakir bir ülkeyi her alandan güçlendirerek süper güç haline getirmelisiniz.

Sovyet temalı şehir inşa etme oyununda, planlı bir ekonomi modeli izlemeli ve kaynaklarınızı iyi kullanmalısınız. Neye harcama yapacağınızı iyi bilerek eğitim, ulaşım, ticaret, sağlık, turizm ve eğlenceye kadar her türlü alanda imkanların el verdiği kadar çalışmalar yapmalısınız.

Ülkeniz için ekmek dahi pişirmeniz gereken Workers & Resources: Soviet Republic, kapsamlı ve sürdürülebilir olmasıyla göze çarpıyor. Neredeyse her şeyi kontrol etmek, oyuncuya devam etmesi için motivasyon sağlıyor. Oynanış ve görsellik açısından da tatmin edici bir seviyede olmasıyla, hem içerik hem de mekaniksel açıdan tam puan almayı başarıyor diyebiliriz.

Workers & Resources: Soviet Republic İndir

Strateji-simülasyon oyunlarını seven oyuncular için mükemmel bir seçim olan Workers & Resources: Soviet Republic'i indirin ve siz de kendi Sovyet Cumhuriyetinizi kurarak, güçlendirme çalışmalarına başlayın.

Workers & Resources: Soviet Republic Sistem Gereksinimleri