Kendi piksel dünyanızı oluşturun ve istediğiniz gibi yönetin! WorldBox APK, oyunculara akıllı telefonlarında oynayabileceği keyifli bir simülasyon deneyimi yaşatmaktadır.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WorldBox APK, dünyayı adeta bir yaratıcı gibi yönetebildiğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyayı sıfırdan yaratabilir, hayat oluşturabilir ve geliştirebilirsiniz. İnsanlar, koyunlar, kurtlar ve farklı sınıflarda karakterler yaratabilir, ardından dünyanın gidişatındaki büyük rol olabilirsiniz.

Farklı kıtalar arasındaki medeniyetleri siz belirleyeceksiniz. Aynı sınıftaki oluşumlar birbiriyle ev yapabilir, koloniler kurabilir veya farklı sınıflarla savaşabilirler. Tabii tüm bunların yanı sıra medeniyetler; aynı şekilde birbiriyle binalar inşa edebilir, yollar oluşturabilir ve savaşabilirler.

Dünyaya en yukarıdan baktığınızı unutmayın. İsterseniz güzelleştirmek için çabalayabilir, isterseniz de dünyaya kötü alametler göndererek yok edebilirsiniz. Asit yağmurlarıyla eritebilir, atom bombasını kullanabilir veya kasırgalarla yerle bir edebilirsiniz.

WorldBox APK İndir

Akıllı telefonlarınızda bir piksel dünya oluşturabildiğiniz WorldBox oyununda, kendi piksel sanat dünyanızın yöneticisi olun. Yaşam oluşturun, mitolojik canlıları kullanın, ejderhaları konuşlandırın, yaratıkların evrimini gözlemleyin ve medeniyetlerin ortaya çıkışını simüle edin.

Siz de Android cihazlarınızda keyifli ve bir o kadar da kapsamlı simülasyon deneyimi yaşamak istiyorsanız, WorldBox APK indirebilirsiniz.