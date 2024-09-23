Bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz XAMPP, kullanıcılara kapsamlı özellikler sunan bir web sunucusu oluşturma programıdır.

Yiğit Ekim Demir - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

XAMPP, kurulumu kolay web sunucularının bir paketidir. Dinamik web sayfalarını yerel olarak test etmeye olanak tanıyan bu program sayesinde, web sunucu işlemlerinizi en hızlı şekilde halledebilirsiniz. Web sunucusu kurmak aslında hiç de kolay bir iş değildir. Zorlu adımları unutarak, tek ihtiyacınız olan XAMPP'ı kullanın ve sunulan adımları takip edin.

XAMPP’nin içerdiği servislere bakacak olursak; Apache, MySQL, PHP, PEAR, PERL, OpenSSL, FileZilla FTP Server, Mercury Mail ve çok daha fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar kendi veritabanlarınızı yaratmak veya web sitelerinizi yönetmek için ihtiyacınız olan araçlardır.

XAMPP web geliştiriciler ve hırslı blogcular için mükemmel bir program olmasıyla ön plana çıkıyor. Ancak her kısımla ilgili açıklamalar ve detaylı öğretici yardım dosyaları beklemeyin. Gelişmiş bir kullanıcı kitlesine hitap eden XAMPP, kullanması her ne kadar basit gözükmese de verdiği etki yüksektir diyebiliriz.

XAMPP İndir

Farklı araçları içermesi, ücretsiz olması ve iyi bir çevrimiçi komüniteye sahip olmasıyla birlikte yeni başlayanlar için biraz kafa karıştırıcı ve zor olabiliyor. Lakin alıştıktan sonra tüm zorlukların meyvesini alabilirsiniz.

XAMPP ile uğraşmak için aslında bir takım programlama bilgilerine ihtiyacınız olacaktır. Arayüzü ve özellikleri sayesinde kendi web sunucunuzu en hızlı şekilde açabilirsiniz.

Siz de XAMPP indirin ve karmaşık bir kurulum gerektirmeden kendi web sunucunuzu oluşturun.