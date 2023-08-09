Xingtu APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 126.00 MB
- Üretici ihyperg.com
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Bir fotoğraf düzenleme programı olan Xingtu APK, kullanıcılara yüzlerce düzenleme özelliği sunuyor.
Xingtu APK, kullanışlı bir fotoğraf düzenleyici olmasıyla beraber, aynı zamanda fotoğraflarınızdan oluşan bir kolaj üretmenize de olanak tanıyor. Kolay bir hareketle arka planınızı yok edebileceğiniz Xingtu'da, efektler, filtreler, çerçeveler ve daha birçok özelliği fotoğrafınıza ekleyebiliyorsunuz.
Sosyal medya platformlarıyla da bağlantılı çalışan Xingtu, Instagram, TikTok, Snapchat ve benzeri tüm uygulamalar için doğru boyutlandırmayı yapabiliyor. Ayrıca, Sosyal medya uygulamalarına göre hazırladığınız fotoğraflarınızı, uygulamanın içerisinden direkt olarak paylaşabiliyorsunuz.
İçerisinde şık efektler bulunduran Xingtu APK, bulanıklık, sıçrama, mozaik, neon ve daha birçok efekti eklemenize imkan tanıyor.
Xingtu APK İndir
Sadece efekt ve kırpma işemleri ile kalmayıp, fotoğraflarınızın üstüne istediğiniz yazı tipinde metinler ekleyebiliyorsunuz. Yüksek çözünürlüklü resimler oluşturabileceğiniz Xingtu APK'yı indirin ve yüzlerce özellik arasından fotoğraflarınızdan oluşan kolaj oluşturun.
Xingtu APK Özellikleri
- İçerisinde birçok özellik bulunduran düzenleme araçlarını kullanın.
- Sosyal medya uygulamalarına uyumlu içerikler üretin.
- Şık fotoğraf efektleriyle, fotoğraflarınıza renk katın.
- Fotoğraflarınızın parlaklık derecesini ayarlayın.
- Kolay bir şekilde resimlerinizi kırpın veya uygulamalara özel kolay kırpma seçeneğini kullanın.
- İstemediğiniz arka planınızdan kurtulun.
- Vücudunuzdaki kötü lekelerden kurtulun.
- Eğlenceli çıkartmalar ekleyin.
- Birçok yazı tipinden birini seçin ve metin ekleyin.
- Fotoğraflarınızdan bir kolaj oluşturun.
- Yüksek çözünürlüklü resimlerinizi sosyal medya platformlarında paylaşın.