Bir fotoğraf düzenleme programı olan Xingtu APK, kullanıcılara yüzlerce düzenleme özelliği sunuyor.

Berkcan Aktürk - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Xingtu APK, kullanışlı bir fotoğraf düzenleyici olmasıyla beraber, aynı zamanda fotoğraflarınızdan oluşan bir kolaj üretmenize de olanak tanıyor. Kolay bir hareketle arka planınızı yok edebileceğiniz Xingtu'da, efektler, filtreler, çerçeveler ve daha birçok özelliği fotoğrafınıza ekleyebiliyorsunuz.

Sosyal medya platformlarıyla da bağlantılı çalışan Xingtu, Instagram, TikTok, Snapchat ve benzeri tüm uygulamalar için doğru boyutlandırmayı yapabiliyor. Ayrıca, Sosyal medya uygulamalarına göre hazırladığınız fotoğraflarınızı, uygulamanın içerisinden direkt olarak paylaşabiliyorsunuz.

İçerisinde şık efektler bulunduran Xingtu APK, bulanıklık, sıçrama, mozaik, neon ve daha birçok efekti eklemenize imkan tanıyor.

Xingtu APK İndir

Sadece efekt ve kırpma işemleri ile kalmayıp, fotoğraflarınızın üstüne istediğiniz yazı tipinde metinler ekleyebiliyorsunuz. Yüksek çözünürlüklü resimler oluşturabileceğiniz Xingtu APK'yı indirin ve yüzlerce özellik arasından fotoğraflarınızdan oluşan kolaj oluşturun.

Xingtu APK Özellikleri