Xtreme Motorbikes APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 253 MB
- Üretici Xtreme Games Studio
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Gerçekçi sürüş deneyimi yaşatan Xtreme Motorbikes APK'da, istediğiniz motosikleti seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Oyunculara gerçekçi bir motosiklet sürüş imkanı sunan Xtreme Motorbikes APK'da, motosikletinizle beraber istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İsterseniz akrobatik hareketler deneyin, isterseniz de şehir içinde dolaşın.
20'den fazla güçlü motosikleti içerisinde bulunduran Xtreme Motorbikes, aynı zamanda motosikletleri özelleştirme olanağı da sunuyor. İstediğiniz gibi motosikletlerinizi özelleştirip, kullanmaya başlayabilirsiniz. Oyundaki gerçekçi fizik yapısı sayesinde, motosikletin her davranışını gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.
Xtreme Motorbikes APK İndir
Fizik yapısının yanı sıra; oyundaki grafikler de gayet iyi gözüküyor. Motosiklet oyunlarını seviyorsanız Xtreme Motorbikes APK indirerek, gerçekçi sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca, birçok kamera seçeneğiyle de farklı açılardan motosikletinizi kontrol edebilirsiniz.
Oyun içerisinde akrobatik hareketler yapabildiğinizi söylemiştik. Sürüş sırasında ön kaldırabilir, arka tekerleğinizi kaldırabilir ve daha birçok hareketi yapabilirsiniz. Bu özellik de çılgın motor severler için iyi olmuşa benziyor.
Xtreme Motorbikes APK Özellikleri
- Gerçekçi fizik yapısıyla beraber, muazzam motosiklet sürüş deneyimi yaşayın.
- 20'den fazla motosiklet seçeneğiyle, istediğiniz motoru kullanın.
- Motosikletlerinizi özelleştirin ve daha performanslı hale getirin.
- Akrobatik hareketler yapın ve oyun keyfinizi yükseltin.