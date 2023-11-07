Gerçekçi sürüş deneyimi yaşatan Xtreme Motorbikes APK'da, istediğiniz motosikleti seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara gerçekçi bir motosiklet sürüş imkanı sunan Xtreme Motorbikes APK'da, motosikletinizle beraber istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İsterseniz akrobatik hareketler deneyin, isterseniz de şehir içinde dolaşın.

20'den fazla güçlü motosikleti içerisinde bulunduran Xtreme Motorbikes, aynı zamanda motosikletleri özelleştirme olanağı da sunuyor. İstediğiniz gibi motosikletlerinizi özelleştirip, kullanmaya başlayabilirsiniz. Oyundaki gerçekçi fizik yapısı sayesinde, motosikletin her davranışını gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Xtreme Motorbikes APK İndir

Fizik yapısının yanı sıra; oyundaki grafikler de gayet iyi gözüküyor. Motosiklet oyunlarını seviyorsanız Xtreme Motorbikes APK indirerek, gerçekçi sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca, birçok kamera seçeneğiyle de farklı açılardan motosikletinizi kontrol edebilirsiniz.

Oyun içerisinde akrobatik hareketler yapabildiğinizi söylemiştik. Sürüş sırasında ön kaldırabilir, arka tekerleğinizi kaldırabilir ve daha birçok hareketi yapabilirsiniz. Bu özellik de çılgın motor severler için iyi olmuşa benziyor.

Xtreme Motorbikes APK Özellikleri