Mobil cihazlarınızda oynayabildiğiniz Yandere Simulator APK'da, bir anime kızı olarak okul hayatı yaşayın.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lisedeki bir anime kızını canlandırdığınız Yandere Simulator APK'da, lisedeki gündelik görevleri yerine getirmemiz ve olay örgüsüne uymamız gerekmektedir. İçerisinde farklı okul görevleri bulunduran bu oyun, aynı zamanda size karakterinizi özelleştirme seçeneği de veriyor.

Kız karakterinizi istediğiniz şekilde özelleştirin ve benzersiz bir görünüm kazandırın. Okul içerisinde birçok aktivite yapacaksınız. Özel olarak hazırlanan öğrenci günlerine hazırlanın ve okula sakın geç kalmayın.

Yandere Simulator APK İndir

Yandere Simulator APK, içerisindeki çeşitlilik ve değişik özellikleri açısından çok farklı bir oyundur. Bir yandan basketbol ve voleybol oynayın, bir yandan ise zombi dövüş modunda mücadele verin. Evet kulağa çok garip geliyor, lakin gerçekten böyle bir mod bulunuyor. Okuldaki sevmediğiniz kişilerle kıyasıya dövüşlere girebilirsiniz.

Çokça mod ve seçenek bulunan Yandere Simulator APK'yı indirin ve bu eşi benzeri olmayan simülasyon oyununu deneyimleyin.

Yandere Simulator APK Özellikleri