Yapı Kredi Mobil Bankacılık

Yapı Kredi Bankası kullanıcılarının Android mobil cihazlarıyla internet şubesine erişebilecekleri resmi uygulama.

Yiğit Ekim Demir - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bankaların internet şubelerine erişmek her türlü mobil cihaz için hazırlanmış uygulamaları kullanarak çok basit hale geldi. Yapı Kredi Bankası da müşterilerinin memnuniyetini sağlamak için mobil uygulamaları hazır hale getirmiş olan bankalardan birisi. 7/24 bankacılık işlemleri yapabilmeye imkan veren uygulama sayesinde, Yapı Kredi Bankası müşterileri diledikleri zaman işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Resmi uygulamayı kullanarak Android işletim sistemine sahip mobil cihazınızdan gerçekleştirebileceğiniz işlemler saymakla bitmiyor.

Yapı Kredi Bankası APK Özellikleri

- Kolay ve basit arayüz ile tüm hesap detaylarınıza ulaşabilirsiniz

- Tek kullanımlık şifrenizi üretebilirsiniz

- Kredi, fon, döviz hesaplamaları yapabilme

- Yapı Kredi şube ve ATM bilgilerine erişme

Uygulama oldukça sade ve kullanışlı bir arayüze ev sahipliği yapıyor. Tek kullanımlık şifreler üreterek de kullanılabilen uygulama ile anlık olarak döviz kurlarına da erişebilecek, dilediğiniz gibi altın ve döviz alabileceksiniz. Kullanıcılar altın hesabı açabilir ve diledikleri zaman diledikleri kadar yatırım ve birikim yapabilecekler. Uygulama sayesinde kullanıcılar Yapı Kredi Bankası'nın şubelerini ve ATM bilgilerini görebilecek, detaylara erişebilecekler.

Kullanıcılar diledikleri zaman kredi, fon ve döviz hesaplamaları da yapabilecekler. Basit arayüzü sayesinde kullanıcıları kendine hızlıca adepte eden uygulama, aldığı güncellemeler ile de müşterilerine yepyeni özellikler sunmaya devam ediyor. Market üzerinden güvenle indirilebilir olan uygulama, herhangi bir virüs ya da trojen bulundurmamaktadır.

Yapı Kredi Bankası APK İndir

Programı düzenli olarak güncelleyerek bankacılık deneyiminizi daha da kolay hale getirmeniz zamanla mümkün olacaktır. Uygulamanın Android ve iOS platformuna özgü sürümleri bulunuyor. Android için Google Play üzerinden indirilen uygulama, iOS platformu için ise App Store üzerinde yayınlandı. Tamamen ücretsiz olarak indirilip kullanılan uygulama, günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.