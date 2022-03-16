Yapı Kredi Mobil Bankacılık
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 42,724
- DOSYA BOYUTU 2.40 MB
- Üretici Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
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Yapı Kredi Bankası kullanıcılarının Android mobil cihazlarıyla internet şubesine erişebilecekleri resmi uygulama.
Bankaların internet şubelerine erişmek her türlü mobil cihaz için hazırlanmış uygulamaları kullanarak çok basit hale geldi. Yapı Kredi Bankası da müşterilerinin memnuniyetini sağlamak için mobil uygulamaları hazır hale getirmiş olan bankalardan birisi. 7/24 bankacılık işlemleri yapabilmeye imkan veren uygulama sayesinde, Yapı Kredi Bankası müşterileri diledikleri zaman işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Resmi uygulamayı kullanarak Android işletim sistemine sahip mobil cihazınızdan gerçekleştirebileceğiniz işlemler saymakla bitmiyor.
Yapı Kredi Bankası APK Özellikleri
- Kolay ve basit arayüz ile tüm hesap detaylarınıza ulaşabilirsiniz
- Tek kullanımlık şifrenizi üretebilirsiniz
- Kredi, fon, döviz hesaplamaları yapabilme
- Yapı Kredi şube ve ATM bilgilerine erişme
Uygulama oldukça sade ve kullanışlı bir arayüze ev sahipliği yapıyor. Tek kullanımlık şifreler üreterek de kullanılabilen uygulama ile anlık olarak döviz kurlarına da erişebilecek, dilediğiniz gibi altın ve döviz alabileceksiniz. Kullanıcılar altın hesabı açabilir ve diledikleri zaman diledikleri kadar yatırım ve birikim yapabilecekler. Uygulama sayesinde kullanıcılar Yapı Kredi Bankası'nın şubelerini ve ATM bilgilerini görebilecek, detaylara erişebilecekler.
Kullanıcılar diledikleri zaman kredi, fon ve döviz hesaplamaları da yapabilecekler. Basit arayüzü sayesinde kullanıcıları kendine hızlıca adepte eden uygulama, aldığı güncellemeler ile de müşterilerine yepyeni özellikler sunmaya devam ediyor. Market üzerinden güvenle indirilebilir olan uygulama, herhangi bir virüs ya da trojen bulundurmamaktadır.
Yapı Kredi Bankası APK İndir
Programı düzenli olarak güncelleyerek bankacılık deneyiminizi daha da kolay hale getirmeniz zamanla mümkün olacaktır. Uygulamanın Android ve iOS platformuna özgü sürümleri bulunuyor. Android için Google Play üzerinden indirilen uygulama, iOS platformu için ise App Store üzerinde yayınlandı. Tamamen ücretsiz olarak indirilip kullanılan uygulama, günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.
Yapı Kredi Mobil Bankacılık
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,634
- DOSYA BOYUTU 10.60 MB
- Üretici Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
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Yapı Kredi müşterilerinin ücretsiz olarak indirebilecekleri bu uygulama sayesinde bankaya gitmeye gerek duymadan tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Yapı Kredi Mobil Bankacılık uygulaması sayesinde artık bankaya gitmeye gerek kalmadan tüm finansal işlemlerinizi mobil cihazınızdan tamamlayabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan bu uygulamada Yapı Kredi müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü servis kullanışlı bir arayüzde sunulmakta.
Mobil cihazların kullanım özelliklerine göre özel olarak optimize edilen arayüz kullanım esnasında herhangi bir sorun yaşatmıyor. Mobil cihazlar için üretilen bankacılık uygulamaları hakkındaki en büyük kaygılardan biri de güvenlik. Yapı Kredi Mobil Bankacılık uygulamasında kullanıcıların herhangi bir güvenlik sorunu yaşamamaları için ekstra güvenlik önlemi alınmış. Hesaplarınıza erişim sağlayabilmek için bir dizi soru ve şifre kontrolünden geçiriliyorsunuz.
Uygulamada bulabileceğiniz özellikler;
- Bireysel kredi
- Fon
- Döviz hesaplama işlemleri
- Kampanya bilgileri
- En yakın Yapı Kredi şubesi ve ATM'si
- Kur fiyatları takip
- Bireysel hesapların takibi
Eğer siz de Yapı Kredi'nin müşterisiyseniz ve bankaya gidemediğiniz durumlarda kullanabileceğiniz güvenilir bir uygulama arıyorsanız Yapı Kredi'nin bu resmi uygulamasını denemenizde fayda var.
Yapı Kredi Mobil Bankacılık
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,433
- DOSYA BOYUTU 1.00 MB
- Üretici Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
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Yapı Kredi uygulaması ile Windows Phone telefonunuzdan bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Yapı Kredi Mobil Bankacılık uygulaması ile Windows Phone telefonunuz üzerinden bankacılık işlemlerini yapabilirsiniz. Ücretsiz sunulan uygulama, modern ve sade bir arayüze sahip.
Havale, EFT, kredi kartı işlemleri, fatura ödeme ve diğer bankacılık işlemlerinizi yapabildiğiniz uygulamada akıllı cep seçeneği bulunuyor. Bu seçeneği kullanarak internet şube girişlerinizde kullanmak üzere tek kullanımlık şifre oluşturabiliyorsunuz.
Yapı Kredi uygulamasının başlıca özellikleri:
- Havale, EFT işlemlerini yapabilir,
- Kredi kartı borcununuzu ödeyebilir,
- Faturalarınızı ödeyebilir,
- Kredi ve döviz hesaplama işlemlerini yapabilir,
- Kur fiyatlarını ve faiz oranlarını takip edebilir,
- Yapı Kredinin sunduğu ürün ve kampanyalar hakkında bilgi alabilir,
- Size en yakın Yapı Kredi Şube ve ATM’lerine ulaşabilir, yol tarifi alabilirsiniz.