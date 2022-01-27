Yâsîn Sûresi

Yasin Suresi APK sayesinde dilediğiniz yerde Android telefonunuzdan Yasin Sureleri okuyabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte günlük işlerimizde biraz daha kolaylaştı. Akıllı telefonlar vasıtasıyla bazen faturaları yatırıyor, bazen haberlere bakıyor, bazen de oyun oynayarak eğlenceli zaman geçiriyoruz. Akıllı telefonların hayatımızdaki yeri arttıkça mobil oyun ve uygulamalarda önem kazanmaya devam ediyor. Akıllı telefonlar sayesinde sayfalarca kitabı yanımızda taşıyor, dilediğimiz şeye daha kısa sürede ulaşabiliyoruz. Akıllı telefonların hayatımıza getirdiği kolaylıklar saymakla bitmez desek yeridir. Örneğin dileyen herkes akıllı telefonu üzerinden Yasin Suresi okuyabilir. Yasin Suresi indirmek için ne yapılmalı?

Öncelikle şunu belirtelim Yasin Suresi, Mekke’de inmiş olan üç ana konuyu kapsamaktadır. Yasin Suresi’nde öldükten sonra dirilmeden, Alemlerin Rabbi’nin birliğini gösteren delillerden söz edilmektedir. 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir. Bazı uygulama geliştiricileri ürettikleri mobil uygulamalar aracılığıyla hem dini hem de küresel değerleri akıllı telefonlar vasıtasıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

Yasin Suresi İndir

Hem Arapça hem de Türkçe,

Ayet ayet sesli okunuş,

Tüm okunuş

Türkçe meal(sesli),

Arapça meal(sesli)

Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Yasin Suresi, kullanıcılara akıllı telefonları üzerinden Yasin Surelerini okuma fırsatı veriyor. Türkçe ve Arapça dil seçenekleri yer alan uygulama da Mehmet Emin Ay, Hamdi Döndüren ve Mahir Muayqili gibi isimlerin seslendirmeleri de yer alıyor. Kullanıcılar dilerlerse ayetleri tek tek bu ünlü isimlerden dinleyebilir, dilerlerse de tüm Yasin’i baştan sona dinleyebilirler.

Krsln tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Yasin Suresi Google Play üzerinde de olumlu yorumlar aldı. 2018 yılında lansmana çıkan başarılı mobil uygulama 5 üzerinden 4.6 bir değerlendirmeye sahip. 100 binden fazla kez indirilen yapım, kullanıcılara diledikleri yerden Yasin Surelerine erişme, okuma ve dinleme gibi olanaklar sunuyor.

Yasin Suresi APK Nasıl İndirilir?

Öncelikle Google Play’e giriş yapınız,

Arama çubuğuna ‘Yasin Süresi’ yazınız,

Gelen ekranda uygulamayı seçiniz,

Yükle butonuna basınız,

İnternetinize bağlı olarak uygulama telefonunuza indirilecektir.

Uygulama telefonunuza indikten sonra dilediğiniz her yerde Yasin Suresi okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.