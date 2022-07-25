Windows platformu için yayınlanan YClenaer ile bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları hızlı bir şekilde silebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 22 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayar kullanıcılarının en çok başını ağrıtan sorunlar arasında gösterilen kalıntı dosyalar artık tarih oluyor. Windows platformu kullanıcıları için geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak lansmana çıkan YClenaer, kullanıcıların bilgisayarlarında kalan kalıntı ve gereksiz dosyaları pratik bir şekilde tespit ediyor, hızlı bir şekilde siliyor. Bilgisayarlarda yer alan gereksiz dosyaları kaldırmak için kullanıcılara en basit yolu sunan başarılı dosya temizleme uygulaması hızlı yapısı ile kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen dosya temizleme programları arasında yer alıyor. Sadece Windows platformunda çalışan başarılı program, dosya temizlemenin yanı sıra kullanıcıları çeşitli zararlı yazılımlara karşı da koruyor. Bünyesinde basit bir antivirüs eklentisine de yer veren uygulama, böylelikle kullanıcılarını 7 gün 24 saat yazılımlara karşı koruyor.

YClenaer Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Hızlı ve pratik dosya tespit ve temizleme,

Zararlı yazılımlara karşı antivirüs eklentisi,

Dosya tarama,

Bilgisayar özelliklerini görüntüleme,

Kolay erişim imkanı,

Günümüzde kullanıcılar her gün bilgisayarlarına oyunlar ya da programlar kurarak bazen eğlenceli anlar yaşıyor bazen de günlük işlerini yapıyorlar. Her yüklenen oyundan sonra ya da programdan sonra bilgisayar üzerindeki boş alanda azalmaya başlıyor. Kullanıcılar bu oyunları ya da programları günler sonra silse de kalıntı dosyalar kullanıcıların bilgisayarlarında yer kaplamaya devam ediyorlar. Kalıntı dosyaların adeta düşmanı olarak yayınlanan ve günümüzde Windows kullanıcılarından tam puan alan YClenaer bu alandaki başarısını gözler önüne sermeye devam ediyor. Kullanıcılarına kalıntı dosyaları hızlı bir şekilde silme imkanı veren uygulama, aynı zamanda dosya ve klasör tarama özelliği ile de kullanıcıları zararlı yazılımlara karşı korumayı ihmal etmiyor. Güvenli bir deneyim sunan başarılı dosya silme programı, bilgisayardaki gereksiz dosyaları buluyor ve siz izin verdiğiniz sürece anında yok ediyor.

Kullanıcılarına araçlar menüsü altında pek çok işlevsel özelliği sunan YClenaer, bu menü altında kullanıcıların bilgisayarları hakkındaki bilgileri de sıralayarak bilgilendiriyor.

YClenaer İndir

Zengin ve işlevsel özellikleri ile adından söz ettiren YClenaer'ı ücretsiz olarak indirebilir ve Windows bilgisayarınızdaki kalıntı ve gereksiz dosyaları anında temizleyebilirsiniz.

