Önceki seçim oyunlarına göre daha kapsamlı özelliklerle karşımıza çıkan Yerel Seçim Oyunu 2024 APK, kendi partinizi kurup seçime girebildiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Yerel Seçim Oyunu 2024 APK, önceki seçim oyunlarının devamı niteliğindedir. Önceki oyunlara kıyasla yeni şehir geliştirme özellikleriyle de karşımıza çıkan bu oyunda, kendi siyasi partinizi kurabilir ve seçime katılabilirsiniz.

Oyuna başlamadan önce ilk yapmanız gereken bir parti kurmaktır. Partinizin ismini, kısaltmasını, logosunu, ideolojisini ve renklerini belirleyerek oyuna başlayabilirsiniz. Tüm aşamaları rahatlıkla geçtiğinize göre artık mitingler düzenleyebilir ve oy toplamaya başlayabilirsiniz. Bunun için otobüsler kiralayın, şehirleri dolaşın ve insanlarla etkileşime geçin.

Tabii ki oylarınızı artırmaya devam ederken bir yandan da partinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Çeşitli şehirlerde il merkezleri kurarak, oylarınızı artırdığınız gibi bütçe gelirlerinizi de artırabilirsiniz.

Yerel Seçim Oyunu 2024 APK İndir

Yerel Seçim Oyunu'nda, adı üstünde en önemli şey seçimi kazanmak olacaktır. Gerçekçi bir simülasyon tabloyla oyuncuların karşısına çıkan bu oyun, her ilde yüzdesel olarak hangi partinin önde gittiğini gösterebiliyor. Kazandığınız illeri rahatlıkla görüntüleyip, çalışmalara başlayabilirsiniz.

Evet, önceki seçim oyunlarında olmayan şehir geliştirme mekaniği, Yerel Seçim Oyunu 2024 APK ile birlikte karşımıza çıkmaktadır. Kazandığınız illerdeki kötü ve düzensiz olayları gidererek, şehrinizi geliştirebilirsiniz. Doğalgaz, trafik, suç, mutluluk, sağlık, eğitim ve kirlilik gibi sorunları bütçenizi kullanarak en dip noktaya kadar indirebilirsiniz.

Parti içerisinde kurultaylar yapabilir, kanun teklifleri öne sürebilir ve başka partilerle ittifaklar kurabilirsiniz. Seçime dair her şeyi yapabildiğiniz Yerel Seçim Oyunu 2024 APK'yı indirin ve siz de kendi partinizi oluşturarak yerel seçime katılın!