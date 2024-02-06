YouTube MP3/MP4 Dönüştürücü ile farklı video formatlarına dönüştürme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Erkan Calp - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

YouTube [MP3/ MP4], YouTube videolarını web tarayıcınızı açmadan izleme kolaylığı sunan, aynı zamanda YouTube videolarını indirmek için de kullanılabileceğiniz, Windows platformundaki en başarılı YouTube uygulaması.

Siz de benim gibi yeni çıkan video klipleri, dizileri, röportajları YouTube üzerinden takip eden biriyseniz Windows 8 cihazınıza YouTube [MP3/ MP4] uygulamasını yükleyerek YouTube’a yüklenen videoları tarayıcınızı açmadan dilediğiniz kalitede izleyebilir, beğendiğiniz videoları cihazınıza ister .mp4 isterseniz de .mp3 formatında kaydedebilirsiniz.

Hem tablet hem de klasik cihazlara uyum sağlayan kullanıcı arayüzü ile bizleri karşılayan uygulamada giriş özelliği de bulunuyor. Bu sayede videoları izleme ve indirmenin dışında abone olduğunuz kanalların videolarına erişebiliyor, videoları sonra izlemek üzere işaretleyebiliyor, geçmiş izlediğiniz videolara göz atabiliyorsunuz.

YouTube [MP3/ MP4], her ne kadar video izlemeye yönelik hazırlanmış olsa da arka planda çalma desteği sayesinde bir mp3 oynatıcı olarak ta kullanabilirsiniz. Beğendiğiniz kanalı açarak bir yandan harika çalma listelerinin keyfini sürerken diğer yandan işinizi yapabilirsiniz.

YouTube [MP3/ MP4], Windows platformunda şimdiye kadar gördüğüm sorunsuz çalışan ve özellikli tek YouTube uygulaması.