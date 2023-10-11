Youtubers Life APK, kendinizi Youtuber gibi hissedebileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Murat İşçi - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Youtubers Life APK, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendinizi ünlü bir Youtuber gibi hissedebileceğiniz oyunda zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

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Youtubers Life APK oyunu ile gerçek bir Youtuber gibi hissedebileceğiniz oyunda vloglar çekiyor ve çeşitli oyunlar oynuyorsunuz. Çaba göstererek dünya tarihindeki en iyi video blogcu olmaya çalıştığınız oyunda takipçilerinizi arttırarak ünlü olmaya çalışıyorsunuz. Karakterinizi oluşturabileceğiniz oyunda ailenizi, arkadaşlarınızı ve işlerinizi idare etmeniz gerekiyor. Bir hayli yorucu olan oyunda hem eğleniyor hemde para kazanıyorsunuz. Kendi eşsiz videolarınızı yapabileceğiniz oyunda izleyicilerinizin tepkilerini ölçebilirsiniz.

Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda kendinize kocaman bir ev satın alabilir ve zenginler gibi hayat sürebilirsiniz. Pek çok özelliğe sahip olan Youtubers Life'da çok eğleneceksiniz. Eğer simülasyon oyunlarından zevk alıyorsanız bu oyun tam size göre.

Yüksek kaliteli ortamlarda geçen oyunda gerçek hayatta yaşanan tüm olayları yaşayabiliyorsunuz. Bu nedenle Youtubers Life'ın simülasyondan daha çok sanal bir yaşam olarak nitelendirsek yanlış olmaz.