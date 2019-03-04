1010! Color, iPhone ve iPad’de oynanabilen renk eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu. İnternetsiz oynanabilir olması ve kaydırmaya dayalı yenilikçi kontrol sistemiyle her yerde zaman geçirmek için oynanabilecek bir mobil oyun. Eşleştirme oyunlarından keyif alıyorsanız tavsiye ederim. iOS platformunda da ücretsiz!

Bulmaca becerilerinizi sınamak için oynayabileceğiniz basit, eğlenceli bir renkli bulmaca oyunu 1010! Color. Oyunda farklı şekil ve renkteki blokları tabloya yerleştirerek (sürükle bırak yapıyorsunuz) renk eşleştirmesi yapıyorsunuz. Aynı renkten üçlü veya daha fazla sayıda setler yaparak tabloyu temizliyorsunuz. Tabloyu temizledikçe yeni bloklar geliyor. Tablo tamamen dolana kadar yerleştirmeye, eşleştirmeye devam ediyorsunuz. Can yok, süre ya da hamle sınırlaması yok! Güçlendiriciler de yok! Tek başınıza oynuyorsunuz.