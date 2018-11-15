2 For 2 (2 Kere 2), 2048, Threes! stili oynanış sunan mobil bulmaca oyunu.

Kimseyle rekabete girmeden, hamle, süre, can sınırlamasına takılmadan keyifle oynayacağınız sayı bulmaca oyunu. iOS tarafında da ücretsiz ve 200MB altı boyuta sahip!

Zaman geçirmelik, basit görselli, oynadıkça oynamak isteyeceğiniz, sayı birleştirmeye dayalı harika bir bulmaca oyunu 2 For 2 Türkçe adıyla 2 Kere 2. Crazy Labs tarafından geliştirilen oyunda aynı sayıları bir araya getirerek başka bir deyişle sayıları toplayarak yüksek puan yapmaya çalışıyorsunuz. Dikey veya yatay çizgi çizebiliyorsunuz. Tek seferde ne kadar sayıyı alırsanız o kadar fazla puan geliyor. Hamlenizin kalmayacağını düşündüğünüz noktalarda üç yardımcı imdadınıza yetişiyor. Güçlendiricileri oyun boyuca kazandığınız altınlarla yenileyebiliyorsunuz.