A101 Kapıda mobil uygulaması ile A101 market ürünleri aynı ucuz fiyatla kapınızda! A101’in yeni mobil uygulaması A101 kapıda ile aradığınız tüm ürünler birkaç dokunuşla kapınızda. Süt ve süt ürünleri, bakliyat ürünleri, et ürünleri, şarküteriler, temizlik ve deterjan ürünleri, ekmek ve unlu mamuller gibi market ürünlerinin yanı sıra mutfak gereçleri, anne bebek araç gereçleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri de A101 Kapıda uygulamasında bulunuyor. A101 ürünlerini sepetinize ekleyin, kredi kartı ile ödeyin, siparişiniz belirlediğiniz tarihte kapınıza kadar gelsin!

Marketler zinciri A101’in yepyeni mobil uygulaması A101 kapıda ile market alışverişinizi oturduğunuz yerden hem de ucuz fiyat avantajıyla yapabilirsiniz. A101 Kapıda uygulamasını açtığınızda karşınıza direk ürünlerin listesi çıkıyor. Süt ve süt ürünleri, gıda ürünleri, içecek, kahvaltılık, et ve şarküteri, atıştırmalık, temizlik ürünleri, unlu mamuller, dondurulmuş gıdalar, anne ve bebek, mutfak gereçleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik, ev ve yaşam, ofis ve kırtasiye, kısacası tüm ev ihtiyacınızı A101 kapıda uygulaması ile karşılayabilirsiniz. Arama fonksiyonu ile aradığınız özel bir ürüne daha hızlı ulaşabilirsiniz. Siparişinizin kapınıza kadar ne zaman teslim edileceğiniz de belirleyebiliyorsunuz.

A101 Kapıda Mobil Uygulaması Özellikleri