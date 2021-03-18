Acil İzmir mobil uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem vb. doğal afetlerde hayat kurtarmayı kolaylaştıracak örnek uygulaması. 30 Ekim İzmir depreminden sonra deprem ve benzeri afetlere hazırlığı temel öncelik olarak ele alan ve pek çok çalışma başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda Acil İzmir mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamayı herkesin telefonuna indirmesi, tüm ailesiyle paylaşması tavsiye ediliyor. Depremde iletişimi kesintisiz sağlayabilmek adına uygulama, Bluetooth bağlantısı üzerinden çalışıyor. Acil İzmir mobil uygulaması telefonlara ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Acil İzmir Uygulaması İndir

30 Ekim 2020’de İzmir’de büyük bir deprem yaşandı ve kurtarma çalışmalarının ne kadar hayati önem taşıdığı, 1 dakikanın bile ne kadar değerli olduğu bir kez daha hatırlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu depremin ardından önceliği doğal afetlere hazırlığa verdi ve çalışmalar yürüttü, son olarak örnek teşkil edecek Acil İzmir mobil uygulamasını kullanıma açtı.

Bu uygulama sayesinde depremzedelerin konumları anında ilgili birimlere iletilebiliyor ve depremzedelerin yerleri internet bağlantısına ihtiyaç duymadan Bluetooth aramasıyla tespit edilebiliyor. Uygulama, kurtarma ekiplerin depremzedenin telefonuna komut gönderebilmesini ve siren sesi çıkararak konumunu belirleyebilmesine olanak tanıyor. Müdahale ekiplerinin kontrolünde olan yönetim panelinde depremzede mesajları ayrıntılı olarak tutuluyor ve en yakın ekiplerin hızlıca olay yerine gelmesi için gerekli işlemler otomatik olarak oluşturuluyor. Çağrıda bulunan her depremzedenin durumu anlık olarak takip ediliyor ve kurtarılana kadar kendisine bilgi veriliyor, hayatta kalmak için yapması gerekenler sesli iletiliyor.

Acil İzmir mobil uygulaması, deprem öncesi bilgilendirmeler ve deprem sonrası yardımlaşma başvuruları sayesinde vatandaşların felaket anında ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı alabilmesini de sağlıyor.