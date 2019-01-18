Adblock Plus (ABP), Safari tarayıcı için 1 numaralı reklam engelleyici. Dünyanın en popüler reklam engelleme programı Adblock Plus’ın arkasındaki ekip tarafından hazırlanan reklam engelleme uygulaması, YouTube reklamları ve açılır pencere (popup) reklamları dahil rahatsız eden, ansızın çıkan tüm reklamları engelleyebiliyor. Hem de indirmesi de kullanması da ücretsiz!

YouTube iOS uygulamasında reklamları engellemenin bir yolu yok lakin Safari tarayıcı üzerinden aktif olan reklam engelleyicilerle YouTube videolarının başında çıkan TikTok reklamlarından videonun boyunca 5 - 10 dakikada bir çıkan reklamlara, önerilen kart reklamları dahil tüm reklamları engelleyebiliyorsunuz. Adblock Plus (ABP), iOS için çoğu reklam engelleyici gibi sadece Safari tarayıcıda etkin oluyor. Sadece YouTube reklamlarını değil, sizi izleyerek sonrasında her yerde karşınıza reklam çıkartan web siteleri dahil tüm zararlı reklamları engelleyebiliyor. Hem güvenlik ve gizliliğiniz korunuyor hem de internet paketinizden tasarruf etmeniz sağlanıyor.

2006’dan bu yana 400 milyonun üzerinde indirme alan reklam engelleyici Adblock Plus, iPhone ve iPad’de Ayarlar - Safari - İçerik Engelleyiciler bölümünden kolayca aktif edilebiliyor.