TunnelBear
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 264,398
- DOSYA BOYUTU 1.36 MB
- Üretici TunnelBear Inc.
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TunnelBear internet gizliliğinizi korumak ve kimliğinizi gizlemek için kullanabileceğiniz başarılı bir güvenlik yazılımıdır.
TunnelBear internet trafiğinizi yönlendirmek ve dünya üzerinde farklı bir ülkeden internete giriyormuşsunuz gibi görünmek için kullanabileceğiniz başarılı bir programdır. Böylelikle internet üzerinde anonim olarak özgürce gezinerek kimliğinizi saklayabilirsiniz.
TunnelBear bilgisayarınızın doğrudan bağlantı kurduğu diğer uzak sunucu ile aranızda olan veri akışını şifreleyerek tüm verilerinizin gizliliğini korumaktadır. Tamamen gizliliğiniz korumaya yönelik olarak tasarlanan TunnelBear'ı mutlaka denemenizi öneririm.
Programı kullanabilmek için öncelikle ücretsiz bir şekilde kayıt olarak, e-posta adresinize gelen onaylama bağlantısına tıklamalısınız. Ardından kendi hesap bilgilerinizle TunnelBear'a giriş yaparak size tanınan aylık 500 MB'lık ücretsiz kotayı kullanabilirsiniz.
TunnelBear VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,337
- DOSYA BOYUTU 24 MB
- Üretici TunnelBear Inc.
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TunnelBear VPN uygulaması ile internette anonim olarak gezinebilirsiniz.
TunnelBear VPN, Android telefonunuza ücretsiz indirip internette kimliğinizi açığa çıkarmadan rahatça gezinmek için kullanabileceğiniz bir sanal özel ağ uygulamasıdır. Her ay ücretsiz 500MB data kullanımı sunan uygulama sayesinde sadece yurtdışında hizmet veren sitelere giriş yapabilirsiniz.
Ücretsiz TunnelBear hesabınız oluşturarak kullanmaya başladığınız uygulama, detaylı ayarlarla uğraşmadan internete farklı bir ülkeden (Amerika, İngiltere vs.) giriş yapma imkanı tanır. Böylelikle ülkemizde henüz kullanılmayan servisleri bu uygulama aracılığıyla rahatlıkla kullanabilirsiniz.
TunnelBear VPN İndir
Verilerinizi şifreleyerek internettte güvenli şekilde gezinmenizi sağlayan TunnelBear, ücretsiz 500MB data kullanımı sunar. Uygulama hakkında tweetleyerek her ay ekstra 1GB dataya sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra aylık 7.99 dolar veya senelik 49.99 dolar ödeyerek limitsiz internetin keyfini çıkarabilirsiniz.
Siz de TunnelBear VPN İndirin ve internette gizli kalın!
TunnelBear VPN Uygulaması Özellikleri
- İnternette gizli bir şekilde gezinme
- Kamusal alanlardaki kablosuz internette güvende kalma
- Kullanıcı dostu arayüz
- Yardımsever müşteri hizmetleri
- Konumunuzu sitelerden ve internet ortamından saklama
- Android cihazlar için VPN uygulaması
TunnelBear VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,676
- DOSYA BOYUTU 92 MB
- Üretici TunnelBear Inc.
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Güvenli VPN uygulaması TunnelBear VPN ile yurtdışındaki servisleri kullanabilirsiniz.
iOS cihazlarda ücretsiz kullanılabilir en iyi VPN uygulamalarından biri olan TunnelBear VPN ile internette izinizi bırakmadan güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz. Sizi internete başka ülkelerden giriyormuş gibi gösteren uygulama, ücretsiz 500MB veri kullanımı sunar.
İnternete farklı bir ülkeden giriş yapıyormuş gibi göstererek, sadece yurtdışındaki kullanıcıların yararlanabildiği müzik, video, film servislerini rahatça kullanabilmenizi sağlayan TunnelBear, internet kullanımı sırasında verilerinizi şifreler.
Kullanımı son derece basit olan uygulama ücretsiz 1GB'a kadar veri kullanmanız izin verir. Dilerseniz aylık (7.99 dolar) veya yıllık (49.99 dolar) paketlerden satın alarak data kullanımını dert etmeden internette rahatça gezinebilirsiniz.
En İyi Ücretsiz VPN Programları (PC/Mac/Android/iOS)
Mac, Android, iOS ve PC için en iyi ücretsiz VPN programları neler? Bu yazıda herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceğiniz başarılı programları sıraladık.
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Milyonlarca kullanıcısı bulunan bu VPN uygulamasını kullanmaya başlamak için tek yapmanız gereken ücretsiz TunnelBear hesabınızı oluşturmak ve ardından hesabınıza giriş yaparak "On" butonuna dokunmak.
Konumuzu ve internetteki gizliliğinizi en iyi şekilde koruyabileceğiniz TunnelBear VPN'i indirin ve internette istediğiniz gibi gezinin.